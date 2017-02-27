qreaton написав:Они не собираются вообще ничего гасить.
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Не гасить, а позичать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:16
Не гасить, а позичать.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21
Походу кризис начался по-настоящему.
Конечно на этих наших выходных-праздниках ничего не случится, но во вторник похоже продолжим путь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21
Я на грндепо,они сейчас неразрывные.
Я не переобулся,я влетел и всё понимаю.
Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года???
Я что думаю то и говорю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
56- то дуже спекотно,не вродить зерно,т1льки ЗЕлена 1нд1га з Гоа.Бурьяни покосять в жовтн1 й почнуть саджати.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:32
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:36
Когда трактор едет по полю и наезжает на бомбу,то какая нах посевная?
А я считаю,что именно всё поле равномерно застелили фугасами.
Но это ваше мнение,я всё вижу так,может ошибаюсь,буду рад ошибаться.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:41
Еще не поздно обменять макулатуру на бумагу, которая прописана в мировых долговых контрактах и расписках на десятилетие-второе впереди.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:55
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:57
вы что говорите????
здесь на форуме более 80% вложились в грн.депозиты до конца года и надеются на курс 23
они не смогут пережить курс 27-28
они до сих пор не поняли, что встряли с грн. по 23
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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