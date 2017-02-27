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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4084408540864087>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:16

  qreaton написав:
flyman написав:
  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Они не собираются вообще ничего гасить. Зображення

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Не гасить, а позичать.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21

Походу кризис начался по-настоящему.
Конечно на этих наших выходных-праздниках ничего не случится, но во вторник похоже продолжим путь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21

  flyman написав:Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.

Я на грндепо,они сейчас неразрывные.
Я не переобулся,я влетел и всё понимаю.
Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года???

Я что думаю то и говорю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56?
56- то дуже спекотно,не вродить зерно,т1льки ЗЕлена 1нд1га з Гоа.Бурьяни покосять в жовтн1 й почнуть саджати.Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:32

  Вкладчик1234 написав:Походу кризис начался по-настоящему.
Конечно на этих наших выходных-праздниках ничего не случится, но во вторник похоже продолжим путь

Сможет ли дальнейшее снижение ставок увеличить потребление нефти?
Мож введут кешбек от ФРС за каждый купленный литр бензина?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:36

  orest написав:А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))

Когда трактор едет по полю и наезжает на бомбу,то какая нах посевная?

А я считаю,что именно всё поле равномерно застелили фугасами.

Но это ваше мнение,я всё вижу так,может ошибаюсь,буду рад ошибаться.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:41

  orest написав:А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))

Еще не поздно обменять макулатуру на бумагу, которая прописана в мировых долговых контрактах и расписках на десятилетие-второе впереди.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:55

  somilitark написав:Это троллинг или глупости с вашей стороны?
Она взяла курс на 12,сделала 40,а потом держала примерно 28.

Или у вас какой-то свой мир и своё понимание?

Я про Маркарову. А що ще когось недавно звільнили?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:57

  Вкладчик1234 написав:Походу кризис начался по-настоящему.
Конечно на этих наших выходных-праздниках ничего не случится, но во вторник похоже продолжим путь


вы что говорите????
здесь на форуме более 80% вложились в грн.депозиты до конца года и надеются на курс 23
они не смогут пережить курс 27-28 :P
они до сих пор не поняли, что встряли с грн. по 23 :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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