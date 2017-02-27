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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4084408540864087

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:03

  Игорь Алексеевич написав:вы что говорите????
здесь на форуме более 80% вложились в грн.депозиты до конца года и надеются на курс 23
они не смогут пережить курс 27-28 :P
они до сих пор не поняли, что встряли с грн. по 23 :shock:

не смогут пережить курс 27-28? Значить курс будет 37-38 и пусть живут спокойно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:04

  Zebra написав:
  orest написав:А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Еще не поздно обменять макулатуру на бумагу, которая прописана в мировых долговых контрактах и расписках на десятилетие-второе впереди.
А черный рынок так не считает, сегодня вечером в Киеве отдавали по 24,78 - 24,80 при том что на межбанке НБУ лил по 25...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:04

  orest написав:Я дико перепрошую, при Рябошапці була боротьба з корупцією??? Що я пропустив? :shock: Чи може антикорупційний суд хоч один вирок виніс? А ще питання, хто Рябошапці по справжньому, не на камери для долярчиків, дав вказівку боротися з корупцією, чи ще з якимись серйозними системними хронічними злочинами?

Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 06 бер, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПРОЧИТАЛ ВСЕ .

Господи , Спаси мою Родину !

Пане Орест , НАПИШИТЕ , что все будет хорошо .

И я и Вы обожаем Украину !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:13

  hxbbgaf написав:
  Qwerty написав:Ха-ха. 8 марта это максимум цветы. Коронавирус нужно правильно использовать мужикам.

Ну если Вам надо в ответ максимум "спасибо", то да :wink:

Нє, так нам не треба, тому сьогодні будемо відвідувати ювелірний... Жінки цього варті![/quote]
Слиток лучше подарите - экономней и инвестиция. :lol:[/quote]
В мене інші підходи до жінок... Я на них не економлю і не розглядаю як інвестицію! Або прикраси або подорож, але в зв’язку з вірусом, то прикраси!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:15

  холява написав:ПРОЧИТАЛ ВСЕ .

Господи , Спаси мою Родину !

Пане Орест , НАПИШИТЕ , что все будет хорошо .

И я и Вы обожаем Украину !


Жесть в Запорожской области. Мужчина проглотил нож и прежде чем обратился к медикам
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporo ... ratitilsya

он не смог пережить информацию про вирус и вложился в грн. по курсу 23. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:17

  vladus17 написав:Под Новый Год не слабо загнали на 23.1

Так его размарило от аномально теплой зимы и действий правительства в этом направлении.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:24

(Reuters) - Федеральный резерв снизит процентные ставки в США на 25 базисных пунктов позднее в этом месяце, но это очень близко, согласно опросу экономистов Reuters, которые существенно повысили свои прогнозы относительно вероятности рецессии после вспышки коронавируса.

Заседание ФЕДа 18 марта.


https://www.reuters.com/article/us-fed- ... SKBN20T1SJ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:25

  slonic32 написав:
  somilitark написав:Это троллинг или глупости с вашей стороны?
Она взяла курс на 12,сделала 40,а потом держала примерно 28.

Или у вас какой-то свой мир и своё понимание?

Я про Маркарову. А що ще когось недавно звільнили?

Это троллинг или глупости с вашей стороны? "Звільнили" Прем'єра та майже увесь уряд.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:26

Как только убрали нерыночные механизмы, сразу стала понятно истинная ценность гривны.
При Порошенко курс плюс-минус был 27, всех устраивало, никто особо не бузил, начали искусственно укреплять, понятно надутый праздник жизни не может продолжаться вечно, за белой полосой всегда идет черная полоса, это знают все старше 30 лет, особенно у нас, странно что попадая много раз на швабру были люди, которые не смогли усвоить урок индейца.
Сейчас вернемся на 27, всё будет как в старые добрые времена. Всё наладится. Рынок всё выровняет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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