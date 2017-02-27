не смогут пережить курс 27-28? Значить курс будет 37-38 и пусть живут спокойно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:03
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:04
А черный рынок так не считает, сегодня вечером в Киеве отдавали по 24,78 - 24,80 при том что на межбанке НБУ лил по 25...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:04
Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 06 бер, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ПРОЧИТАЛ ВСЕ .
Господи , Спаси мою Родину !
Пане Орест , НАПИШИТЕ , что все будет хорошо .
И я и Вы обожаем Украину !
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:13
Нє, так нам не треба, тому сьогодні будемо відвідувати ювелірний... Жінки цього варті![/quote]
Слиток лучше подарите - экономней и инвестиция. [/quote]
В мене інші підходи до жінок... Я на них не економлю і не розглядаю як інвестицію! Або прикраси або подорож, але в зв’язку з вірусом, то прикраси!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:15
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:17
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:24
(Reuters) - Федеральный резерв снизит процентные ставки в США на 25 базисных пунктов позднее в этом месяце, но это очень близко, согласно опросу экономистов Reuters, которые существенно повысили свои прогнозы относительно вероятности рецессии после вспышки коронавируса.
Заседание ФЕДа 18 марта.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:25
Это троллинг или глупости с вашей стороны? "Звільнили" Прем'єра та майже увесь уряд.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:26
Как только убрали нерыночные механизмы, сразу стала понятно истинная ценность гривны.
При Порошенко курс плюс-минус был 27, всех устраивало, никто особо не бузил, начали искусственно укреплять, понятно надутый праздник жизни не может продолжаться вечно, за белой полосой всегда идет черная полоса, это знают все старше 30 лет, особенно у нас, странно что попадая много раз на швабру были люди, которые не смогли усвоить урок индейца.
Сейчас вернемся на 27, всё будет как в старые добрые времена. Всё наладится. Рынок всё выровняет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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