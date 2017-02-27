flyman написав:Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.
Я на грндепо,они сейчас неразрывные. Я не переобулся,я влетел и всё понимаю. Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года??? Я что думаю то и говорю.
Форум продовжує вчиити тих хто хоче вчитись. Тема №... Ризик Вище ви бачите класичний приклад ,що таке ризик входу в українську валюту на доволі вагомий % від інвестиційного портфелю і чому нерезиденти не хотіли брати гривню у ОВДП під відсотки нижче 10%. Враховуючи реалії нашої країни можна було (це вже завершена дія) заробити 40% у валюті, але можна (поки що це ще не факт) і стільки ж втратити. Як ми бачимо, ключову вартість нашої валюти в основному створює не тільки НБУ із його обліковою ставкою, а також ті чи інші рішення наших можновладців якими вправно керують люди які люблять пити каву, футбол або належать до команди попереднього президента. Не можливість спрогнозувати ці рішення та боротьба за їхнє прийняття всередині країни, призводить до таких моментів які ми маємо зараз. Де із одного боку нас штучно намагаються переконати (за допомогою зниження облікової ставки НБУ), що всі проблеми економіки у дорогій гривні, а з іншого боку приймають непередбачувані рішення які цю ж гривню знецінюють. Погодьтесь якось не комільфо... В результаті в найбільших збитках залишається пересічний громадянин, який найбільше втрачає від таких подій. Як наслідок, на протязі майже 30 років, ми маємо бідного українця, який через відсутність грошей ведеться на черговий популізм першого ліпшого коміка (який всю вою кар'єру побудував виключно на критиці та сатирі) чим на жаль підтверджує тезу про свої низькі розумові здібності. І того маємо! " Чому бідний - бо дурний. А чого дурний - бо бідний"! Чи знайдеться хтось хто зможе пояснити українцю всю гірку правду та зможе розірвати це зачароване коло - невідомо. А поки що нам залишається поділяти оптимізм Ореста, слухати мудрі слова Сибарита, читати корисну інфу від zzzzz та надіятись що somilitark (і можливо ще хтось) після стількох років перебування на фінансовому форумі все ж таки диверсифікує свої активи за допомогою кошика валют. Прошу сприймати це повідомлення як початок вихідного офтопу. Моє шанування!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
В Вене провалились переговоры ОПЕК и России Соглашения не смогли достичь Саудовская Аравия и Россия. После провала переговоров цена нефти Brent упала ниже $46. В Вене переговоры министров стран ОПЕК+ провалились, так как Россия и Саудовская Аравия не достигли соглашения. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 6 марта.
Переговоры, главной темой которых являлась необходимость дополнительных ограничений добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса, провалились, что предвещает конец дипломатического альянса между Россией и Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия намерена сократить производство, чтобы компенсировать снижение спроса из-за коронавируса. Россия же выступила против сокращения, поскольку ее бюджет более устойчив к низким ценам на нефть. Россия хочет воспользоваться ситуацией для устранения конкурентов.
Отметим, что из-за провала переговоров в Вене цены на нефть Brent обвалились еще ниже в ходе торгов в Лондоне. Согласно данным биржи ICE, цена майских фьючерсов упала до $45,34 за баррель. В предыдущий раз цена Brent опускалась ниже $46 в конце июня 2017 года. Апрельские фьючерсы на WTI также дешевеют, до $41,95 за баррель.
ruvex написав:Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?
Опять не оттуда начинаете. Рыба гниет с головы! А "индивиду" остается только нести черный нал в больницу и надеяться хоть на какую-то помощь (тоже без всякой гарантии) или подыхать вообще без помощи - выбор невелик. Или в роддоме повырезают все органы (пока только женские из-за того, что забьют на кровотечение и не будут делать операцию до последнего, а в перспективе и остальные, судя по распиариванию приоритета согласия на трансплантацию), а на кладбище не найдется места. А, да, знаю, идите к ментам и в прокуратуру. Чтоб вам покрутили пальцем у виска.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 06 бер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Еще не поздно обменять макулатуру на бумагу, которая прописана в мировых долговых контрактах и расписках на десятилетие-второе впереди.
А черный рынок так не считает, сегодня вечером в Киеве отдавали по 24,78 - 24,80 при том что на межбанке НБУ лил по 25...
Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.
Zebra написав:Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.
так у них вся грн. в депозитах до конца года)) не могут купить дол. а хочется.))
Між іншим Игорь Алексеевич часто правий. Але люди не розуміють ризику і не можуть розбити корзини і мінімілізувати втрати. Не хочу хвалитися,але товариш мав млн гр кеша і шукав куда всунути неділю назад. Я сказав прикупи єври . Ну він мене кожен день в кабак зазиває. Розбийте портфелі шановні,бо зе доведе до дефолту все.