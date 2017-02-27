RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 408640874088408940904091>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:30

  somilitark написав:
  flyman написав:Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.

Я на грндепо,они сейчас неразрывные.
Я не переобулся,я влетел и всё понимаю.
Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года???
Я что думаю то и говорю.

Форум продовжує вчиити тих хто хоче вчитись. Тема №... Ризик
Вище ви бачите класичний приклад ,що таке ризик входу в українську валюту на доволі вагомий % від інвестиційного портфелю і чому нерезиденти не хотіли брати гривню у ОВДП під відсотки нижче 10%. Враховуючи реалії нашої країни можна було (це вже завершена дія) заробити 40% у валюті, але можна (поки що це ще не факт) і стільки ж втратити.
Як ми бачимо, ключову вартість нашої валюти в основному створює не тільки НБУ із його обліковою ставкою, а також ті чи інші рішення наших можновладців якими вправно керують люди які люблять пити каву, футбол або належать до команди попереднього президента.
Не можливість спрогнозувати ці рішення та боротьба за їхнє прийняття всередині країни, призводить до таких моментів які ми маємо зараз. Де із одного боку нас штучно намагаються переконати (за допомогою зниження облікової ставки НБУ), що всі проблеми економіки у дорогій гривні, а з іншого боку приймають непередбачувані рішення які цю ж гривню знецінюють. Погодьтесь якось не комільфо...
В результаті в найбільших збитках залишається пересічний громадянин, який найбільше втрачає від таких подій.
Як наслідок, на протязі майже 30 років, ми маємо бідного українця, який через відсутність грошей ведеться на черговий популізм першого ліпшого коміка (який всю вою кар'єру побудував виключно на критиці та сатирі) чим на жаль підтверджує тезу про свої низькі розумові здібності.
І того маємо! " Чому бідний - бо дурний. А чого дурний - бо бідний"!
Чи знайдеться хтось хто зможе пояснити українцю всю гірку правду та зможе розірвати це зачароване коло - невідомо. А поки що нам залишається поділяти оптимізм Ореста, слухати мудрі слова Сибарита, читати корисну інфу від zzzzz та надіятись що somilitark (і можливо ще хтось) після стількох років перебування на фінансовому форумі все ж таки диверсифікує свої активи за допомогою кошика валют.
Прошу сприймати це повідомлення як початок вихідного офтопу. Моє шанування!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 755
З нами з: 23.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:32

На 27 уже не остановимся,
Потому как за праздник "по 23" должен ктото заплатить.
Xenon
 
Повідомлень: 3553
З нами з: 25.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:37


Переговоры ОПЕК и России провалились

В Вене провалились переговоры ОПЕК и России
Соглашения не смогли достичь Саудовская Аравия и Россия. После провала переговоров цена нефти Brent упала ниже $46.
В Вене переговоры министров стран ОПЕК+ провалились, так как Россия и Саудовская Аравия не достигли соглашения. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 6 марта.

Переговоры, главной темой которых являлась необходимость дополнительных ограничений добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса, провалились, что предвещает конец дипломатического альянса между Россией и Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия намерена сократить производство, чтобы компенсировать снижение спроса из-за коронавируса. Россия же выступила против сокращения, поскольку ее бюджет более устойчив к низким ценам на нефть. Россия хочет воспользоваться ситуацией для устранения конкурентов.

Отметим, что из-за провала переговоров в Вене цены на нефть Brent обвалились еще ниже в ходе торгов в Лондоне. Согласно данным биржи ICE, цена майских фьючерсов упала до $45,34 за баррель. В предыдущий раз цена Brent опускалась ниже $46 в конце июня 2017 года. Апрельские фьючерсы на WTI также дешевеют, до $41,95 за баррель.

Xenon
 
Повідомлень: 3553
З нами з: 25.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:На 27 уже не остановимся,
Потому как за праздник "по 23" должен ктото заплатить.


Тут уже мало что от нас зависит, от НБУ, от минфина. Внешнее воздействие, коронавирус, падение и замедление в мире.

Месяц назад многие тут недальновидно ржали про коронавирус, а оно вот как пошло, ФРС из за него собирается, ВВП разные страдают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15529
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 6180 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:41

  ruvex написав:Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?

Опять не оттуда начинаете. Рыба гниет с головы! А "индивиду" остается только нести черный нал в больницу и надеяться хоть на какую-то помощь (тоже без всякой гарантии) или подыхать вообще без помощи - выбор невелик. Или в роддоме повырезают все органы (пока только женские из-за того, что забьют на кровотечение и не будут делать операцию до последнего, а в перспективе и остальные, судя по распиариванию приоритета согласия на трансплантацию), а на кладбище не найдется места. А, да, знаю, идите к ментам и в прокуратуру. Чтоб вам покрутили пальцем у виска.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 06 бер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21430
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Месяц назад многие тут недальновидно ржали про коронавирус, а оно вот как пошло, ФРС из за него собирается, ВВП разные страдают.


меня месяц назад модератор заблокировала за то. что я написал - 8 марта встретим с вирусом внутри страны, паническими настроениями у людей и проблемами в экономике. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:46

  asti написав:
  Zebra написав:
  orest написав:А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Еще не поздно обменять макулатуру на бумагу, которая прописана в мировых долговых контрактах и расписках на десятилетие-второе впереди.
А черный рынок так не считает, сегодня вечером в Киеве отдавали по 24,78 - 24,80 при том что на межбанке НБУ лил по 25...

Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 21.09.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:50

  Zebra написав:Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.

Фигню подсказываете. Сейчас начнется денежный потоп, грести надо золото и серебро. Ну, разве что вы хотите профинансировать американский образ жизни на широкую ногу. Тогда доллар - самое оно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 06 бер, 2020 22:51, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21430
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.


так у них вся грн. в депозитах до конца года))
не могут купить дол. а хочется.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Zebra написав:Гребите глупцы пока такая шара. В январе-феврале 2014 народ долго не мог поверить, что курс 8 это не навсегда, и не торопился в обменочки.


так у них вся грн. в депозитах до конца года))
не могут купить дол. а хочется.))


Між іншим Игорь Алексеевич часто правий. Але люди не розуміють ризику і не можуть розбити корзини і мінімілізувати втрати. Не хочу хвалитися,але товариш мав млн гр кеша і шукав куда всунути неділю назад. Я сказав прикупи єври . Ну він мене кожен день в кабак зазиває. Розбийте портфелі шановні,бо зе доведе до дефолту все.
Ethereum
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 408640874088408940904091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, slonic32 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1520847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16968 2134063
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 12:15
intense
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.