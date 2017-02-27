Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:30

somilitark написав: flyman написав: Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі. Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.

Я на грндепо,они сейчас неразрывные.

Я не переобулся,я влетел и всё понимаю.

Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года???

Я что думаю то и говорю. Я на грндепо,они сейчас неразрывные.Я не переобулся,я влетел и всё понимаю.Я в шоке,как так можно было,за неделю взорвали бомбу и дерзко всех послали,опять всех сделали ,опять маячит крах,ссориться с Западом при таком уровне экономики и долгов,это очень опасно,знаете как не хочется опять проходить 14-15-е года???Я что думаю то и говорю.

Вище ви бачите класичний приклад ,і чому нерезиденти не хотіли брати гривню у ОВДП під відсотки нижче 10%. Враховуючи реалії нашої країни можна було (це вже завершена дія) заробити 40% у валюті, але можна (поки що це ще не факт) і стільки ж втратити.Як ми бачимо, ключову вартість нашої валюти в основному створює не тільки НБУ із його обліковою ставкою, а також ті чи іншінаших можновладців якими вправно керують люди які люблять пити каву, футбол або належать до команди попереднього президента.та боротьба за їхнє прийняття всередині країни, призводить до таких моментів які ми маємо зараз. Де із одного боку нас штучно намагаються переконати (за допомогою зниження облікової ставки НБУ), що всі проблеми економіки у, а з іншого боку приймають непередбачувані рішення які цю ж гривню знецінюють. Погодьтесь якось не комільфо...В результаті в найбільших збитках залишається пересічний громадянин, який найбільше втрачає від таких подій.Як наслідок, на протязі майже 30 років, ми маємо бідного українця, який через відсутність грошей ведеться на черговий популізм першого ліпшого коміка (який всю вою кар'єру побудував виключно на критиці та сатирі) чим на жаль підтверджує тезу про свої низькі розумові здібності.І того маємо! " Чому бідний - бо дурний. А чого дурний - бо бідний"!Чи знайдеться хтось хто зможе пояснити українцю всю гірку правду та зможе розірвати це зачароване коло - невідомо. А поки що нам залишається поділяти оптимізм Ореста, слухати мудрі слова Сибарита, читати корисну інфу від zzzzz та надіятись що somilitark (і можливо ще хтось) після стількох років перебування на фінансовому форумі все ж таки диверсифікує свої активи за допомогою кошика валют.Прошу сприймати це повідомлення як початок вихідного офтопу. Моє шанування!