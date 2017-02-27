Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:32

Кадровые маневры Зеленского пугают инвесторов. Под угрозой реформы и помощь МВФ. РазборНовостная рассылка за 5 марта от одной из известных британских инвесткомпаний, которую получают журналисты LIGA.net, была непривычно эмоциональной, как для типичной финансовой аналитики.Текст состоял из небольшой новости агентства Bloomberg о настроениях западных покупателей украинских облигаций и краткого комментария. "У Украины были наилучшие экономические перспективы за последние 30 лет, но президент", – написал автор письма.Именно такой была первая заметная реакция со стороны иностранных кредиторов Украины на большую кадровую чистку от Владимира Зеленского. Позже появились и другие сигналы: ротация топ-чиновников вызывает опасения на Западе, что со сменой правительства Алексея Гончарука и отставкой Генпрокурора Руслана Рябошапки период реформ в Украине закончился.Почему так? И к каким еще последствиям могут привести кадровые маневры президента?Покупайте Египет, а не Украину. Как Кабмин Шмыгаля напугал банкировРеакция иностранцев на смену Кабмина была понятна и без всяких эмоциональных комментариев: в четверг днем украинские еврооблигации с погашением в 2032 году подешевели сразу на 3 процентных пункта. Это много. Причина – совсем не в коронавирусе.По информации собеседника LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний, днем 5 марта клиенты больших западных финансовых холдингов получили не очень позитивные аналитические записки в связи с отставкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначения вместо него Дениса Шмыгаля.Один из таких отчетов, составленный инвестбанком Morgan Stanley (также звучали Citi и Fitch), есть в распоряжении LIGA.net. В нем подробно описаны кадровые перестановки в экономическом блоке правительства и потенциальные изменения в силовом блоке. Но главное –и прекратить начатые реформы....Имена Гончарука, Маркаровой, Милованова, Рябошапки и Сытника прямо указаны в отчете Morgan Stanley от 5 марта. В нем банкиры советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством. "Мы рекомендуем продавать облигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – говорится в документе.Вместо Маркаровой министром финансов стал Игорь Уманский, который ранее публично выражал сомнения в необходимости поддержки МВФ для Украины.Давление на Сытника и Рябошапку – возможный признак отката антикоррупционной реформы.Это не все: короткое выступление Шмыгаля парламенте в день голосования за новый Кабмин, навело Morgan Stanley на несколько тревожных сигналов.Во-первых, Шмыгаль заявил, что правительство будет пересматривать бюджет на 2020 год в части увеличения зарплат и пенсий. Откуда брать на это деньги, если с начала года план по доходам невыполнен на 18 млрд грн? Шмыгаль предлагает сэкономить на зарплатах чиновников и менеджеров госкомпаний. В Morgan Stanley считают, что это не поможет: правительству придется расширять дефицит бюджета, что не понравится МВФ, или повышать налоги, что маловероятно.Во-вторых, премьер сказал, что укрепление гривни в 2019 году ("плюс" 14,5% к доллару) навредило промышленности, но не повлияло на благосостояние украинцев. Morgan Stanley видит в этом намек на то, что гривню необходимо девальвировать. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, какими инструментами собирается пользоваться правительство, чтобы ослабить гривню", – отмечают авторы отчета....В этом году Минфину нужно погасить или рефинансировать около $12 млрд по внешнему и внутреннему долгу. Еще $3,6 млрд – сумма, которой не хватает на финансирование расходов бюджета (без учета анонсированного Шмыгалем повышения зарплат и пенсий).С начала февраля министерство привлекло за пять аукционов по гривневым бумагам 10,6 млрд грн (еще было $200 млн и €200 млн). Для сравнения в январе привлекли 18,6 млрд грн за три аукциона, в декабре – 15,8 млрд грн, $200 млн и €200 млн за четыре аукциона., добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. В начале марта их портфель даже сократился на 2,2 млрд грн, уточняет финаналитик ICU Михаил Демкив. "Но это скорее влияние коронавируса, чем смены правительства", – допускает он.