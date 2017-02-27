freeze написав:Как только убрали нерыночные механизмы, сразу стала понятно истинная ценность гривны. При Порошенко курс плюс-минус был 27, всех устраивало, никто особо не бузил, начали искусственно укреплять, понятно надутый праздник жизни не может продолжаться вечно, за белой полосой всегда идет черная полоса, это знают все старше 30 лет, особенно у нас, странно что попадая много раз на швабру были люди, которые не смогли усвоить урок индейца. Сейчас вернемся на 27, всё будет как в старые добрые времена. Всё наладится. Рынок всё выровняет.
"При Порошенко" пузырь в штатовский фонде все ещё надувался, центральные банки заливали мир ликвидностью,не было и в помине такого падения сырья на "перспективах" вируса.Когда начинается раздача,первым под нее попадает шлак,растет он последним,а во время шухера деньги из банановых республик бегут в метрополии.27 не будет.Мой оптимистик сценарио стабилизация на уровне 31-32,после пиков в 34-38.
freeze написав:Как только убрали нерыночные механизмы, сразу стала понятно истинная ценность гривны. При Порошенко курс плюс-минус был 27, всех устраивало, никто особо не бузил, начали искусственно укреплять, понятно надутый праздник жизни не может продолжаться вечно, за белой полосой всегда идет черная полоса, это знают все старше 30 лет, особенно у нас, странно что попадая много раз на швабру были люди, которые не смогли усвоить урок индейца. Сейчас вернемся на 27, всё будет как в старые добрые времена. Всё наладится. Рынок всё выровняет.
Откуда столько оптимизма что на 27 остановимся ? Я бы не был столь оптимистичным. Когда хомяки побегут бабло из банков забирать, и бежать в обменку, вот тогда начнется основное веселье.
ruvex написав:Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?
Опять не оттуда начинаете. Рыба гниет с головы! А "индивиду" остается только нести черный нал в больницу и надеяться хоть на какую-то помощь (тоже без всякой гарантии) или подыхать вообще без помощи - выбор невелик. Или в роддоме повырезают все органы (пока только женские из-за того, что забьют на кровотечение и не будут делать операцию до последнего, а в перспективе и остальные, судя по распиариванию приоритета согласия на трансплантацию), а на кладбище не найдется места. А, да, знаю, идите к ментам и в прокуратуру. Чтоб вам покрутили пальцем у виска.
Если Вам так спокойнее, не возражаю.
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В відкликаному пакеті знаходиться і «антиколомойський» банківський законопроєкт № 2571, від ухвалення якого залежить підписання нової програми із МВФ.
Значит, жеппа. В заложниках вся страна Когда на этот раз увидим очередной обвал гривны и обнищание, я считаю, надо не молчать, а выходить ВСЕМ. Тут же! Десятилетиями эти ворюги грабят страну, терпение иссякает, народ на грани. После Майдана, во время войны и после того как поверили очередной марионетке (73% давно не голосовали) наглый разводняк уже не будет прощен! Этого ворюгу ищет весь мир, а он нам диктует тут, банк назад хочет и стыренные 155 ярдов не возвращать и чтоб Украина из-за этого разорвала отношения со всем цивилизованным миром и с мировыми финансовыми институциями и превратилась в Бангладеш? Будем это терпеть?!
В відкликаному пакеті знаходиться і «антиколомойський» банківський законопроєкт № 2571, від ухвалення якого залежить підписання нової програми із МВФ.
Значит, жеппа. В заложниках вся страна Когда на этот раз увидим очередной обвал гривны и обнищание, я считаю, надо не молчать, а выходить ВСЕМ. Тут же! Десятилетиями эти ворюги грабят страну, терпение иссякает, народ на грани. После Майдана, во время войны и после того как поверили очередной марионетке (73% давно не голосовали) наглый разводняк уже не будет прощен! Этого ворюгу ищет весь мир, а он нам диктует тут, банк назад хочет и стыренные 155 ярдов не возвращать и чтоб Украина из-за этого разорвала отношения со всем цивилизованным миром и с мировыми финансовыми институциями и превратилась в Бангладеш? Будем это терпеть?!
Проще сброситься всенародно и бригаду лучших в мире киллеров нанять.Такой себе"Фонд коррекции поведения крупного капитала".И большой воспитательный эффект,кстати.
В відкликаному пакеті знаходиться і «антиколомойський» банківський законопроєкт № 2571, від ухвалення якого залежить підписання нової програми із МВФ.
Значит, жеппа. В заложниках вся страна Когда на этот раз увидим очередной обвал гривны и обнищание, я считаю, надо не молчать, а выходить ВСЕМ. Тут же! Десятилетиями эти ворюги грабят страну, терпение иссякает, народ на грани. После Майдана, во время войны и после того как поверили очередной марионетке (73% давно не голосовали) наглый разводняк уже не будет прощен!
Судя по опросам, пока что народ считает, что царь хороший, только бояре плохие.
Новостная рассылка за 5 марта от одной из известных британских инвесткомпаний, которую получают журналисты LIGA.net, была непривычно эмоциональной, как для типичной финансовой аналитики.
Текст состоял из небольшой новости агентства Bloomberg о настроениях западных покупателей украинских облигаций и краткого комментария. "У Украины были наилучшие экономические перспективы за последние 30 лет, но президент Зеленский избрал другой путь", – написал автор письма. Именно такой была первая заметная реакция со стороны иностранных кредиторов Украины на большую кадровую чистку от Владимира Зеленского. Позже появились и другие сигналы: ротация топ-чиновников вызывает опасения на Западе, что со сменой правительства Алексея Гончарука и отставкой Генпрокурора Руслана Рябошапки период реформ в Украине закончился.
Почему так? И к каким еще последствиям могут привести кадровые маневры президента?
Покупайте Египет, а не Украину. Как Кабмин Шмыгаля напугал банкиров Реакция иностранцев на смену Кабмина была понятна и без всяких эмоциональных комментариев: в четверг днем украинские еврооблигации с погашением в 2032 году подешевели сразу на 3 процентных пункта. Это много. Причина – совсем не в коронавирусе.
По информации собеседника LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний, днем 5 марта клиенты больших западных финансовых холдингов получили не очень позитивные аналитические записки в связи с отставкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначения вместо него Дениса Шмыгаля.
Один из таких отчетов, составленный инвестбанком Morgan Stanley (также звучали Citi и Fitch), есть в распоряжении LIGA.net. В нем подробно описаны кадровые перестановки в экономическом блоке правительства и потенциальные изменения в силовом блоке. Но главное – западные инвесторы опасаются, что новые украинские власти решили изменить курс страны и прекратить начатые реформы. ... Имена Гончарука, Маркаровой, Милованова, Рябошапки и Сытника прямо указаны в отчете Morgan Stanley от 5 марта. В нем банкиры советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством. "Мы рекомендуем продавать облигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – говорится в документе.
Вместо Маркаровой министром финансов стал Игорь Уманский, который ранее публично выражал сомнения в необходимости поддержки МВФ для Украины. Давление на Сытника и Рябошапку – возможный признак отката антикоррупционной реформы. Это не все: короткое выступление Шмыгаля парламенте в день голосования за новый Кабмин, навело Morgan Stanley на несколько тревожных сигналов.
Во-первых, Шмыгаль заявил, что правительство будет пересматривать бюджет на 2020 год в части увеличения зарплат и пенсий. Откуда брать на это деньги, если с начала года план по доходам невыполнен на 18 млрд грн? Шмыгаль предлагает сэкономить на зарплатах чиновников и менеджеров госкомпаний. В Morgan Stanley считают, что это не поможет: правительству придется расширять дефицит бюджета, что не понравится МВФ, или повышать налоги, что маловероятно.
Во-вторых, премьер сказал, что укрепление гривни в 2019 году ("плюс" 14,5% к доллару) навредило промышленности, но не повлияло на благосостояние украинцев. Morgan Stanley видит в этом намек на то, что гривню необходимо девальвировать. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, какими инструментами собирается пользоваться правительство, чтобы ослабить гривню", – отмечают авторы отчета. ... В этом году Минфину нужно погасить или рефинансировать около $12 млрд по внешнему и внутреннему долгу. Еще $3,6 млрд – сумма, которой не хватает на финансирование расходов бюджета (без учета анонсированного Шмыгалем повышения зарплат и пенсий).
С начала февраля министерство привлекло за пять аукционов по гривневым бумагам 10,6 млрд грн (еще было $200 млн и €200 млн). Для сравнения в январе привлекли 18,6 млрд грн за три аукциона, в декабре – 15,8 млрд грн, $200 млн и €200 млн за четыре аукциона.
Нерезиденты практически не участвовали в последних аукционах Минфина по размещению госдолга, добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. В начале марта их портфель даже сократился на 2,2 млрд грн, уточняет финаналитик ICU Михаил Демкив. "Но это скорее влияние коронавируса, чем смены правительства", – допускает он. https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... mvf-razbor