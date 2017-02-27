получается курс на россию?? дядя трамп - что то заподозрил??? а значит начнётся выход из бумаг??? ждёмс ещё последние новости от мвф. если и они скажут - не дадим бабла, то тогда всё господа - нам пришла - ж.... а виновник в экономике уже для народа найден - китайцы с вирусом.
у в 2008г. виновником в экономике стал пташинный вирус, в 2020г - короновирус. но = это уже совершенно др. история.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
получается курс на россию?? дядя трамп - что то заподозрил??? а значит начнётся выход из бумаг??? ждёмс ещё последние новости от мвф. если и они скажут - не дадим бабла, то тогда всё господа - нам пришла - ж.... а виновник в экономике уже для народа найден - китайцы с вирусом.
у в 2008г. виновником в экономике стал пташинный вирус, в 2020г - короновирус. но = это уже совершенно др. история.))
Starikan написав:Судя по опросам, пока что народ считает, что царь хороший, только бояре плохие.
На жаль, народ привів до влади коаліцію Зеленського та Бойка/Медведчука. Останнє голосування по Рябошапці та заяви про воду в Крим тільки це підтверджують!
Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою За даними УП, шанси Рябошапки залишитись у кріслі до останнього були високими. Все змінилося після його зустрічі із послами G7 3 березня. Вона обурила Зеленського, і тоді президент остаточно вирішив його долю. Одночасно посли західних країн через голову Офісу президента Андрія Єрмака та співробітники Держдепу телефоном намагалися переконати Зеленського залишити Рябошапку на посаді. Ініціаторами відставки генпрокурора виступили 158 депутатів, переважно з двох фракцій. Серед "слуг народу" локомотивами процесу були ті, кого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським: Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. Але монобільшість у цьому випадку їх могла не врятувати. Допомогла колегам "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
За кілька годин до голосування президент Володимир Зеленський, як і день тому з Гончаруком, публічно відрікся від "на 100% свого" генерального прокурора.
Як наслідок, навіть ті "слуги", які не поспішали звільняти Рябошапку, просто віддали залу Верховної Ради на поталу групі Коломойського і ОПЗЖ, котрі влаштували над генпрокурором справжню розправу.
Apple отправили всех 12,000 сотрудников штаб-квартиры в Купертино работать на дому в связи со вспышкой коронавируса в Калифорнии.
Кстати можете сразу заранее думать и вносить коррективы в свои планы. Апрель. У нас будут закрыты на карантин все школы, детские сады, отменены массовые мероприятия, ограничен туризм, также по возможности дистанционная работа и тд. Это вариант лайт-сценария. И это в принципе уже предрешено, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.