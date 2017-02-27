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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4088408940904091>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Судя по опросам, пока что народ считает, что царь хороший, только бояре плохие.


На жаль, народ привів до влади коаліцію Зеленського та Бойка/Медведчука.
Останнє голосування по Рябошапці та заяви про воду в Крим тільки це підтверджують! :(
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:44

  slonic32 написав:
  somilitark написав:Распил бюджета,олени на наличке,нерезиденты,как думаете,что такое 70 копеек,это на пол дня или на целый день?
Доказано бабой 200,это иногда "работы" на полчаса.

Даремно плюєтесь жовчю. Їй пам'ятник потрібно поставити. Основна заслуга - зміцнення гривні до по23! Вперше за десятки років хтось думав про інтереси держави та народа, а не "знедолених" експортерів.


Баба 200 это лера
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 07 бер, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:45

- А давайте еще напечатаем бабла ?
- Вы думаете поможет ?
- Не знаю, но это позволит надуть цену акций, и народ подумает что в экономике все хорошо.

Отдельные члены ФРС хотят расширения спектра доступных инструментов для покупки, не исключено что речь дойдет до акций.



https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN20T2TV
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:52

Зеленский рассказал, что расстроен отсутствием приглашения в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему "тяжело слышать", что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится.
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-ra ... belyj-dom/

получается курс на россию??
дядя трамп - что то заподозрил??? а значит начнётся выход из бумаг??? ждёмс ещё последние новости от мвф. если и они скажут - не дадим бабла, то тогда всё господа - нам пришла - ж.... :roll:
а виновник в экономике уже для народа найден - китайцы с вирусом. :shock:

у в 2008г. виновником в экономике стал пташинный вирус, в 2020г - короновирус. но = это уже совершенно др. история.)) :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:03

  Игорь Алексеевич написав:Зеленский рассказал, что расстроен отсутствием приглашения в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему "тяжело слышать", что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится.
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-ra ... belyj-dom/

получается курс на россию??


Строїть з себе обіженку щоб на 9мая в мацкву рвануть. Ми знову в 2013-му році
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:04

  Игорь Алексеевич написав:Зеленский рассказал, что расстроен отсутствием приглашения в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему "тяжело слышать", что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится.
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-ra ... belyj-dom/

получается курс на россию??
дядя трамп - что то заподозрил??? а значит начнётся выход из бумаг??? ждёмс ещё последние новости от мвф. если и они скажут - не дадим бабла, то тогда всё господа - нам пришла - ж....
а виновник в экономике уже для народа найден - китайцы с вирусом. :shock:

у в 2008г. виновником в экономике стал пташинный вирус, в 2020г - короновирус. но = это уже совершенно др. история.))

Пороха еще забыли ... :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:05

  V2 написав:
  Starikan написав:Судя по опросам, пока что народ считает, что царь хороший, только бояре плохие.


На жаль, народ привів до влади коаліцію Зеленського та Бойка/Медведчука.
Останнє голосування по Рябошапці та заяви про воду в Крим тільки це підтверджують! :(

Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою
За даними УП, шанси Рябошапки залишитись у кріслі до останнього були високими. Все змінилося після його зустрічі із послами G7 3 березня. Вона обурила Зеленського, і тоді президент остаточно вирішив його долю.
Одночасно посли західних країн через голову Офісу президента Андрія Єрмака та співробітники Держдепу телефоном намагалися переконати Зеленського залишити Рябошапку на посаді.
Ініціаторами відставки генпрокурора виступили 158 депутатів, переважно з двох фракцій.
Серед "слуг народу" локомотивами процесу були ті, кого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським: Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. Але монобільшість у цьому випадку їх могла не врятувати. Допомогла колегам "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

За кілька годин до голосування президент Володимир Зеленський, як і день тому з Гончаруком, публічно відрікся від "на 100% свого" генерального прокурора.

Як наслідок, навіть ті "слуги", які не поспішали звільняти Рябошапку, просто віддали залу Верховної Ради на поталу групі Коломойського і ОПЗЖ, котрі влаштували над генпрокурором справжню розправу.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/5/7242667/
Востаннє редагувалось komp в Суб 07 бер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:08

ждёмс суда по привату и информации от мвф.
ох..., жарко будет нам, особенно у кого грн. на руках. :roll:

по бумагам уже всё ясно - там всем лера из лондона и рожкова своим друганам сказали - полундра. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 бер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:10

У Шустера сегодня в конце Чумак сазал всё про Коломойского и Зеленского, маски сброшены...
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Apple отправили всех 12,000 сотрудников штаб-квартиры в Купертино работать на дому в связи со вспышкой коронавируса в Калифорнии.

Кстати можете сразу заранее думать и вносить коррективы в свои планы. Апрель. У нас будут закрыты на карантин все школы, детские сады, отменены массовые мероприятия, ограничен туризм, также по возможности дистанционная работа и тд. Это вариант лайт-сценария.
И это в принципе уже предрешено, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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