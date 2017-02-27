Поддержка в 1 персону, нет единства в достижении цели. В Грузии револяция за страну, у нас майдан за безвиз и выезд из страны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поддержка в 1 персону, нет единства в достижении цели. В Грузии револяция за страну, у нас майдан за безвиз и выезд из страны.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 00:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.
а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.
вы когда-то мне упрекнули, что я сам сидел в гривне при Яныке, ну так вот он ответ. при разрывных и 25% безналоговых - грех было не сидеть. а при нынешних условиях без инсайда в стране с преддефолтным инвестиционным рейтингом, под микроставки, да еще и налог - условия вовсе не привлекательные. на оленьих загонах можно будет поиметь как за 5 лет нынешних ставок.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кредитний рейтинг Fitch таки ще тримається на рівні "В". Все в руках Шмигаля))
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:32
В БСУ вообще деньги содержать неприемлемо. Списала Альфа 27-28 массово, несколько раз со счетов средства по тихому в неизвестном направлении, правда пока решила вернуть через 3-4 дня, ничего не объяснив. Так можно и державе помочь, в случае необходимости или на виллу в случае нехватки в копилке.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 2 разів.
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Black Jack - White Business
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:34
Зе Енд починається. Сцена номер 2.
Шмига и партнеры!
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:40
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