Додано: Суб 07 бер, 2020 00:17

somilitark написав: Так что спасайся кто может Так что спасайся кто может

в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.



а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.



вы когда-то мне упрекнули, что я сам сидел в гривне при Яныке, ну так вот он ответ. при разрывных и 25% безналоговых - грех было не сидеть. а при нынешних условиях без инсайда в стране с преддефолтным инвестиционным рейтингом, под микроставки, да еще и налог - условия вовсе не привлекательные. на оленьих загонах можно будет поиметь как за 5 лет нынешних ставок. в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.вы когда-то мне упрекнули, что я сам сидел в гривне при Яныке, ну так вот он ответ. при разрывных и 25% безналоговых - грех было не сидеть. а при нынешних условиях без инсайда в стране с преддефолтным инвестиционным рейтингом, под микроставки, да еще и налог - условия вовсе не привлекательные. на оленьих загонах можно будет поиметь как за 5 лет нынешних ставок.

Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.