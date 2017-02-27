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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4088408940904091

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
Поддержка в 1 персону, нет единства в достижении цели. В Грузии револяция за страну, у нас майдан за безвиз и выезд из страны.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Так что спасайся кто может

в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.

а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.

вы когда-то мне упрекнули, что я сам сидел в гривне при Яныке, ну так вот он ответ. при разрывных и 25% безналоговых - грех было не сидеть. а при нынешних условиях без инсайда в стране с преддефолтным инвестиционным рейтингом, под микроставки, да еще и налог - условия вовсе не привлекательные. на оленьих загонах можно будет поиметь как за 5 лет нынешних ставок.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кредитний рейтинг Fitch таки ще тримається на рівні "В". Все в руках Шмигаля))
https://www.fitchratings.com/site/pr/10113509
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:32

  Moneta написав:
  somilitark написав:Так что спасайся кто может

в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.

а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.

В БСУ вообще деньги содержать неприемлемо. Списала Альфа 27-28 массово, несколько раз со счетов средства по тихому в неизвестном направлении, правда пока решила вернуть через 3-4 дня, ничего не объяснив. Так можно и державе помочь, в случае необходимости или на виллу в случае нехватки в копилке.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:34

  stryzhko написав:Кредитний рейтинг Fitch таки ще тримається на рівні "В". Все в руках Шмигаля))
https://www.fitchratings.com/site/pr/10113509


Зе Енд починається. Сцена номер 2.
Шмига и партнеры!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:40

  fler написав:
  slonic32 написав:Я про Маркарову. А що ще когось недавно звільнили?

Это троллинг или глупости с вашей стороны? "Звільнили" Прем'єра та майже увесь уряд.


Не пишіть дурниці. :!: Мова йшла про жінку міністра фінансів. Прем'єр тут яким боком?
slonic32
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