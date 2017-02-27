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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4088408940904091

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 343
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
Поддержка в 1 персону, нет единства в достижении цели. В Грузии революция за страну, у нас майдан за безвиз и выезд из страны.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 01:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Так что спасайся кто может

в 2013 спастить можно было, все таки 25% мыколайчики были разрывными.

а в 2020 олени сидят в "высокодоходных" инструментах 10-12% чистыми в тугриках четвертого мира и фиг из них спасутся. Пока блатные стелили лохам дичь про скорые ставки в 1%, а сейчас фиксируют 40% дохода в долларах с помощью деда Яши. ну теперь время подсекать карася, кто-то должен за это заплатить.

вы когда-то мне упрекнули, что я сам сидел в гривне при Яныке, ну так вот он ответ. при разрывных и 25% безналоговых - грех было не сидеть. а при нынешних условиях без инсайда в стране с преддефолтным инвестиционным рейтингом, под микроставки, да еще и налог - условия вовсе не привлекательные. на оленьих загонах можно будет поиметь как за 5 лет нынешних ставок.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кредитний рейтинг Fitch таки ще тримається на рівні "В". Все в руках Шмигаля))
https://www.fitchratings.com/site/pr/10113509
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:32

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 07 бер, 2020 01:09, всього редагувалось 3 разів.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:34

  stryzhko написав:Кредитний рейтинг Fitch таки ще тримається на рівні "В". Все в руках Шмигаля))
https://www.fitchratings.com/site/pr/10113509


Зе Енд починається. Сцена номер 2.
Шмига и партнеры!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:40

  fler написав:
  slonic32 написав:Я про Маркарову. А що ще когось недавно звільнили?

Это троллинг или глупости с вашей стороны? "Звільнили" Прем'єра та майже увесь уряд.


Не пишіть дурниці. :!: Мова йшла про жінку міністра фінансів. Прем'єр тут яким боком?
slonic32
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:48

На валютном рынке произошел новый курсовой переворот. 6 марта доллар подорожал на межбанке на целых 28 копеек и преодолел психологический рубеж — межбанк закрылся в рамках 25,01-25,02 грн/$. Ценники в отделениях отреагировали чуть менее болезненно. Средний наличный курс на продаже поднялся на 23 копейки, и оказался в очень широком диапазоне — 24,90-25,13 грн/$. С самого утра ходили упорные слухи о крупных наличных покупках со стороны населения.

"Действительно люди стали брать доллар уже в больших объемах: средняя покупка была уже не на $150-300, а на $500-800. Плюс были очень крупные продажи, в районе $80-100 тысяч. Их было несколько, и они сразу обросли слухами. Говорят, что конвертировались личности близкие к правительству Гончарука. Он ушел — деньги перевели в валюту, и сейчас выведут за границу", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.

По подсчетам казначеев, НБУ продал для стабилизации гривны порядка $65 млн. Поводил сделки по 24,95-24,97 грн/$, однако удовлетворил не весь спрос, потому доллар остался дорогим. Тем не менее все казначеи хором отмечали важность сегодняшней валютной распродажи от регулятора. Они уверены, что без нее межбанк точно оказался бы на 26 грн/$.

"Нацбанк немного снизил ажиотаж на торгах и притормозит повышение валютного курса", — подчеркнул "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос на доллар растет в основном по одной причине — из-за иностранных держателей наших облигаций внутреннего госзайма. С начала марта они активно избавляются от наших ОВГЗ, тут же конвертируя гривну в доллар под вывод из нашей страны.

Облигационный портфель нерезидентов тает каждый день, и сегодня снова сократился, что видно по гривневым бумагам: их объем у иностранцев сократился еще на 905,03 млн грн (до 122,9 млрд грн). Общий портфель (с учетом валютных ОВГЗ) выглядит не так катастрофично, но только из-за того, что его пересчитали по повышенным валютным курсам после девальвации гривны.

Чтобы сбыть наши ОВГЗ, иностранцы сейчас соглашаются на дисконт, то есть делятся частью прибыли с покупателями бумаг. Если пересчитывать на доходность, то они платят премию в среднем на уровне 1,5% годовых к текущей ставке купона Минфина. Активнее всего сейчас перепродают облигации со сроками погашения в 2022 году и в 2024-ом. Ключевыми скупщиками стали Ситибанк, через который западные инвестфонды заводили капиталы в Украину, а также некоторые другие банки с иностранным капиталом и наши госбанки.

Активно распродаются не только внутренние долги Украины (ОВГЗ), но и внешние тоже — наши еврооблигации. Потому растет доходность этих бумаг.

"В среднем доходность по еврооблигациям сегодня поднялась на 0,45%. Например, Украина-25 поднялась с 6,12% до 6,53%, а Украина-32 — с 6,88% до 7,25%. Сказалось падение мировых рынков и смена правительства в нашей стране", — рассказал "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Неофициально же на будущую неделю обсуждают более удручающие прогнозы. По одним прогнозам, к пятнице, 13 марта, гривна может выйти на 25,50 грн/$, а по другим — 26,0 грн/$.

Все будет зависеть от того, в каком темпе иностранцы будут скупать валюту на межбанке, и в каком — Нацбанк будет продавать ее из своих резервов. При этом от Минфина ждут предметных переговоров и возможно обещаний для иностранцев, чтобы те не устроили панических атак на курс гривны. А от правительства и НБУ вместе — оперативный мер, которые помогут уменьшить негативное влияние мирового "финансового шторма" на экономику Украины.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:52

  komp написав:У Шустера сегодня в конце Чумак сазал всё про Коломойского и Зеленского, маски сброшены...


Що саме сказав?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:27

ебическая сила! может евро 1.16?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ethereum написав:мав млн гр кеша і шукав куда всунути неділю назад

норм, 2к плюсу на моменті
Diego
 
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