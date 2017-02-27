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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4089409040914092

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 343
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неплохое интервью Смолия, полная версия ЗДЕСЬ. Расписывает о ситуацию с Приватом, которая в целом может разрешиться без потрясений для экономики страны. И что касается ОВГЗ и курсовых моментов, подчеркивая что укрепление гривны было и закономерным и обоснованым на пользу экономике страны :

Укротитель инфляции. Глава НБУ — о судьбе ПриватБанка, "пирамиде ОВГЗ" и курсе гривны

Укрепление курса гривны — не ошибка

Нацбанк часто критикуют за жёсткую монетарную политику. Как вы аргументируете свою позицию?

— Считаю, что наши действия оправданны, потому что мы достигли цели, которую ставили перед собой три года назад, принимая политику инфляционного таргетирования и плавающего курса гривни. Основной целью Национального банка была низкая инфляция, около 5%, и финансовая стабильность, необходимая для устойчивого экономического развития.

Главный инструмент, которым мы можем оперировать для достижения этой цели, — высокая учётная ставка. В прошлом году мы начали её снижать, когда увидели, что инфляция замедляется. Теперь ожидаем инфляцию на уровне около 5% и прогнозируем, что учётную ставку снизим до 7–8% уже в текущем году.

Есть версия, что Нацбанк специально завышал учётную ставку для того, чтобы завысить доходность облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), и за счёт этого совместно с Минфином построил «пирамиду ОВГЗ»...

— Пирамида строится, когда длинные и дешёвые финансовые ресурсы замещают короткими и дорогими. Если Минфин короткие и дорогие долги замещает длинными и дешёвыми, этот инструмент работает в правильную сторону. На сегодня ставки по гривневым ОВГЗ опустились в два раза — до 9–10%. Валютные ресурсы стоят ещё дешевле.

Ожидали ли вы, что курс гривни в результате проводимой НБУ политики макроэкономической стабилизации настолько укрепится?

— Мы не ожидали такого резкого укрепления гривни. Но этому способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идёт и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике. Плюс к этому мы начали масштабную валютную либерализацию, отменив за год около 40 ограничений на валютном рынке, а также упростили доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, установив корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream. В результате мы увидели существенный приток валюты, который значительно превышал спрос на неё.

Валюту в больших объёмах продавали как нерезиденты, инвестировавшие в гривневые гособлигации, так и наши экспортёры. Ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортёры выручку или продавали, а также от поведения импортёров. Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривня бы укрепилась ещё заметнее.

Но укрепление гривни негативно повлияло на экспортёров. Связано ли с этим падение промышленного производства в Украине в IV квартале 2019-го?

— На падение промышленности повлияли в первую очередь внешние факторы. Мы видим сокращение производства во многих странах, что не могло не коснуться и украинских производителей. Однако не все отрасли показали высокие темпы замедления. В большей степени тенденция проявилась в металлургии, из-за того что в прошлом году подешевели руда и металлы. Но дно уже пройдено, мировые рынки начали восстанавливаться, и наши экспортёры повышают цены.

«Теперь все знают, что украинская валюта может не только девальвировать, но и усиливаться»

При этом укрепление гривни способствовало удешевлению энергоресурсов. Также зарплаты наших работников в валютном эквиваленте выросли, что сдерживает трудовую миграцию. А стоимость обслуживания государственных валютных заимствований, наоборот, подешевела в результате ревальвации. Так что, если смотреть на длительную перспективу, укрепление гривни имело важные плюсы для экономики.

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Щось не чути Yuri 61. Мабуть сльози радості витирає.
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:27

Я тоже думаю, что паниковать рано.
Посмотрел курсы валют на XE, и что заметил - за последние 2 недели просели валюты в основном нефтедобывающих стран: Индонезия, Мексика, Нигерия и стран в основе экспорта которых лежит рудное сырье: Бразилия, Чили, Южная Африка, просела индийская рупия и немного тайский бат - просто супер стабильная валюта: я был в Тае в декабре 13-го и доллар стоил 32 бата, затем в феврале-марте 18-го и доллар стоил уже 31 один бат и сейчас 2 года спустя он там стоит тот же 31 бат! По гривне, если нерезы и дальше будут выходить в пределах 3-4 миллиардов в неделю катастрофических последствий для гривны не будет, а продать на вторичке больше им будет сложно тк купить эти бумаги смогут только наши банки, да и то не все. Насколько я знаю, банк тоже не может брать на баланс бесконечное количество ОВГЗ. Даже если нерезы в течение пары ближайших месяцев продадут половину всех бумаг - это всего 1,5 миллиарда долларов на выход - НБУ выкупил столько же за последнюю неделю декабря!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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