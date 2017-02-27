RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4089409040914092>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 343
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:40

  fler написав:
  slonic32 написав:Я про Маркарову. А що ще когось недавно звільнили?

Это троллинг или глупости с вашей стороны? "Звільнили" Прем'єра та майже увесь уряд.


Не пишіть дурниці. :!: Мова йшла про жінку міністра фінансів. Прем'єр тут яким боком?
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 05.10.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:48

На валютном рынке произошел новый курсовой переворот. 6 марта доллар подорожал на межбанке на целых 28 копеек и преодолел психологический рубеж — межбанк закрылся в рамках 25,01-25,02 грн/$. Ценники в отделениях отреагировали чуть менее болезненно. Средний наличный курс на продаже поднялся на 23 копейки, и оказался в очень широком диапазоне — 24,90-25,13 грн/$. С самого утра ходили упорные слухи о крупных наличных покупках со стороны населения.

"Действительно люди стали брать доллар уже в больших объемах: средняя покупка была уже не на $150-300, а на $500-800. Плюс были очень крупные продажи, в районе $80-100 тысяч. Их было несколько, и они сразу обросли слухами. Говорят, что конвертировались личности близкие к правительству Гончарука. Он ушел — деньги перевели в валюту, и сейчас выведут за границу", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.

По подсчетам казначеев, НБУ продал для стабилизации гривны порядка $65 млн. Поводил сделки по 24,95-24,97 грн/$, однако удовлетворил не весь спрос, потому доллар остался дорогим. Тем не менее все казначеи хором отмечали важность сегодняшней валютной распродажи от регулятора. Они уверены, что без нее межбанк точно оказался бы на 26 грн/$.

"Нацбанк немного снизил ажиотаж на торгах и притормозит повышение валютного курса", — подчеркнул "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос на доллар растет в основном по одной причине — из-за иностранных держателей наших облигаций внутреннего госзайма. С начала марта они активно избавляются от наших ОВГЗ, тут же конвертируя гривну в доллар под вывод из нашей страны.

Облигационный портфель нерезидентов тает каждый день, и сегодня снова сократился, что видно по гривневым бумагам: их объем у иностранцев сократился еще на 905,03 млн грн (до 122,9 млрд грн). Общий портфель (с учетом валютных ОВГЗ) выглядит не так катастрофично, но только из-за того, что его пересчитали по повышенным валютным курсам после девальвации гривны.

Чтобы сбыть наши ОВГЗ, иностранцы сейчас соглашаются на дисконт, то есть делятся частью прибыли с покупателями бумаг. Если пересчитывать на доходность, то они платят премию в среднем на уровне 1,5% годовых к текущей ставке купона Минфина. Активнее всего сейчас перепродают облигации со сроками погашения в 2022 году и в 2024-ом. Ключевыми скупщиками стали Ситибанк, через который западные инвестфонды заводили капиталы в Украину, а также некоторые другие банки с иностранным капиталом и наши госбанки.

Активно распродаются не только внутренние долги Украины (ОВГЗ), но и внешние тоже — наши еврооблигации. Потому растет доходность этих бумаг.

"В среднем доходность по еврооблигациям сегодня поднялась на 0,45%. Например, Украина-25 поднялась с 6,12% до 6,53%, а Украина-32 — с 6,88% до 7,25%. Сказалось падение мировых рынков и смена правительства в нашей стране", — рассказал "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Неофициально же на будущую неделю обсуждают более удручающие прогнозы. По одним прогнозам, к пятнице, 13 марта, гривна может выйти на 25,50 грн/$, а по другим — 26,0 грн/$.

Все будет зависеть от того, в каком темпе иностранцы будут скупать валюту на межбанке, и в каком — Нацбанк будет продавать ее из своих резервов. При этом от Минфина ждут предметных переговоров и возможно обещаний для иностранцев, чтобы те не устроили панических атак на курс гривны. А от правительства и НБУ вместе — оперативный мер, которые помогут уменьшить негативное влияние мирового "финансового шторма" на экономику Украины.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 26.06.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:52

  komp написав:У Шустера сегодня в конце Чумак сазал всё про Коломойского и Зеленского, маски сброшены...


Що саме сказав?
V2
4
 
Повідомлень: 6516
З нами з: 03.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:27

ебическая сила! может евро 1.16?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 22.12.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ethereum написав:мав млн гр кеша і шукав куда всунути неділю назад

норм, 2к плюсу на моменті
Diego
 
Повідомлень: 89
З нами з: 14.01.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неплохое интервью Смолия, полная версия ЗДЕСЬ. Расписывает о ситуацию с Приватом, которая в целом может разрешиться без потрясений для экономики страны. И что касается ОВГЗ и курсовых моментов, подчеркивая что укрепление гривны было и закономерным и обоснованым на пользу экономике страны :

Укротитель инфляции. Глава НБУ — о судьбе ПриватБанка, "пирамиде ОВГЗ" и курсе гривны

Укрепление курса гривны — не ошибка

Нацбанк часто критикуют за жёсткую монетарную политику. Как вы аргументируете свою позицию?

— Считаю, что наши действия оправданны, потому что мы достигли цели, которую ставили перед собой три года назад, принимая политику инфляционного таргетирования и плавающего курса гривни. Основной целью Национального банка была низкая инфляция, около 5%, и финансовая стабильность, необходимая для устойчивого экономического развития.

Главный инструмент, которым мы можем оперировать для достижения этой цели, — высокая учётная ставка. В прошлом году мы начали её снижать, когда увидели, что инфляция замедляется. Теперь ожидаем инфляцию на уровне около 5% и прогнозируем, что учётную ставку снизим до 7–8% уже в текущем году.

Есть версия, что Нацбанк специально завышал учётную ставку для того, чтобы завысить доходность облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), и за счёт этого совместно с Минфином построил «пирамиду ОВГЗ»...

— Пирамида строится, когда длинные и дешёвые финансовые ресурсы замещают короткими и дорогими. Если Минфин короткие и дорогие долги замещает длинными и дешёвыми, этот инструмент работает в правильную сторону. На сегодня ставки по гривневым ОВГЗ опустились в два раза — до 9–10%. Валютные ресурсы стоят ещё дешевле.

Ожидали ли вы, что курс гривни в результате проводимой НБУ политики макроэкономической стабилизации настолько укрепится?

— Мы не ожидали такого резкого укрепления гривни. Но этому способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идёт и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике. Плюс к этому мы начали масштабную валютную либерализацию, отменив за год около 40 ограничений на валютном рынке, а также упростили доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, установив корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream. В результате мы увидели существенный приток валюты, который значительно превышал спрос на неё.

Валюту в больших объёмах продавали как нерезиденты, инвестировавшие в гривневые гособлигации, так и наши экспортёры. Ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортёры выручку или продавали, а также от поведения импортёров. Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривня бы укрепилась ещё заметнее.

Но укрепление гривни негативно повлияло на экспортёров. Связано ли с этим падение промышленного производства в Украине в IV квартале 2019-го?

— На падение промышленности повлияли в первую очередь внешние факторы. Мы видим сокращение производства во многих странах, что не могло не коснуться и украинских производителей. Однако не все отрасли показали высокие темпы замедления. В большей степени тенденция проявилась в металлургии, из-за того что в прошлом году подешевели руда и металлы. Но дно уже пройдено, мировые рынки начали восстанавливаться, и наши экспортёры повышают цены.

«Теперь все знают, что украинская валюта может не только девальвировать, но и усиливаться»

При этом укрепление гривни способствовало удешевлению энергоресурсов. Также зарплаты наших работников в валютном эквиваленте выросли, что сдерживает трудовую миграцию. А стоимость обслуживания государственных валютных заимствований, наоборот, подешевела в результате ревальвации. Так что, если смотреть на длительную перспективу, укрепление гривни имело важные плюсы для экономики.

Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 14.11.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:21

Щось не чути Yuri 61. Мабуть сльози радості витирає.
wolf1
 
Повідомлень: 44
З нами з: 09.10.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:27

Я тоже думаю, что паниковать рано.
Посмотрел курсы валют на XE, и что заметил - за последние 2 недели просели валюты в основном нефтедобывающих стран: Индонезия, Мексика, Нигерия и стран в основе экспорта которых лежит рудное сырье: Бразилия, Чили, Южная Африка, просела индийская рупия и немного тайский бат - просто супер стабильная валюта: я был в Тае в декабре 13-го и доллар стоил 32 бата, затем в феврале-марте 18-го и доллар стоил уже 31 один бат и сейчас 2 года спустя он там стоит тот же 31 бат! По гривне, если нерезы и дальше будут выходить в пределах 3-4 миллиардов в неделю катастрофических последствий для гривны не будет, а продать на вторичке больше им будет сложно тк купить эти бумаги смогут только наши банки, да и то не все. Насколько я знаю, банк тоже не может брать на баланс бесконечное количество ОВГЗ. Даже если нерезы в течение пары ближайших месяцев продадут половину всех бумаг - это всего 1,5 миллиарда долларов на выход - НБУ выкупил столько же за последнюю неделю декабря!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отмеченное Смолием удешевление энергоресурсов , способствовавшее укреплению гривны, продолжается. ОПЕК не смогла договориться о снижении обьемов добычи нефти. На сегодня брент торгуется на уровне 45 и имеет все шансы уйти ниже на фоне короновирусной истерии. Большой привет космонавтам.

В ОПЕК НЕ ДОМОВИЛИСЯ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИДОБУТКУ, ЦІНА НА НАФТУ ОБВАЛИЛАСЯ

Під час проведеної в п'ятницю, 6 березня, зустрічі групи ОПЕК+ у Відні учасники зустрічі так і не підписали відповідного заключного комюніке, розповів генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, передає агенція новин AP.

Ще напередодні країни-члени картелю ОПЕК сподівалися домовитися з Росією та іншими членами групи ОПЕК+ щодо рекордного скорочення обсягів нафтовидобутку на 1,5 мільйона барелів на добу. Однак так і не змогли порозумітися щодо необхідності такого кроку з росіянами та іншими гравцями на ринку нафти, котрі не входять до ОПЕК.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 14.11.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 08:20

  V2 написав:
  komp написав:У Шустера сегодня в конце Чумак сазал всё про Коломойского и Зеленского, маски сброшены...


Що саме сказав?


Див. з 2:00:00
Чумак говорив не називаючи конкретних прізвищ, хоча всім зрозуміло про кого.
https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/svob ... 12606.html
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 07 бер, 2020 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4089409040914092>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Ой+, user412 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1520960
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16968 2134214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 12:15
intense
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1290)
07.03.2020 08:01
А-Банк (15598)
07.03.2020 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.