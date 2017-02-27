Moneta написав:

На валютном рынке произошел новый курсовой переворот. 6 марта доллар подорожал на межбанке на целых 28 копеек и преодолел психологический рубеж — межбанк закрылся в рамках 25,01-25,02 грн/$. Ценники в отделениях отреагировали чуть менее болезненно. Средний наличный курс на продаже поднялся на 23 копейки, и оказался в очень широком диапазоне — 24,90-25,13 грн/$. С самого утра ходили упорные слухи о крупных наличных покупках со стороны населения."Действительно люди стали брать доллар уже в больших объемах: средняя покупка была уже не на $150-300, а на $500-800. Плюс были очень крупные продажи, в районе $80-100 тысяч. Их было несколько, и они сразу обросли слухами. Говорят, что конвертировались личности близкие к правительству Гончарука. Он ушел — деньги перевели в валюту, и сейчас выведут за границу", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.По подсчетам казначеев, НБУ продал для стабилизации гривны порядка $65 млн. Поводил сделки по 24,95-24,97 грн/$, однако удовлетворил не весь спрос, потому доллар остался дорогим. Тем не менее все казначеи хором отмечали важность сегодняшней валютной распродажи от регулятора. Они уверены, что без нее межбанк точно оказался бы на 26 грн/$."Нацбанк немного снизил ажиотаж на торгах и притормозит повышение валютного курса", — подчеркнул "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Спрос на доллар растет в основном по одной причине — из-за иностранных держателей наших облигаций внутреннего госзайма. С начала марта они активно избавляются от наших ОВГЗ, тут же конвертируя гривну в доллар под вывод из нашей страны.Облигационный портфель нерезидентов тает каждый день, и сегодня снова сократился, что видно по гривневым бумагам: их объем у иностранцев сократился еще на 905,03 млн грн (до 122,9 млрд грн). Общий портфель (с учетом валютных ОВГЗ) выглядит не так катастрофично, но только из-за того, что его пересчитали по повышенным валютным курсам после девальвации гривны.Чтобы сбыть наши ОВГЗ, иностранцы сейчас соглашаются на дисконт, то есть делятся частью прибыли с покупателями бумаг. Если пересчитывать на доходность, то они платят премию в среднем на уровне 1,5% годовых к текущей ставке купона Минфина. Активнее всего сейчас перепродают облигации со сроками погашения в 2022 году и в 2024-ом. Ключевыми скупщиками стали Ситибанк, через который западные инвестфонды заводили капиталы в Украину, а также некоторые другие банки с иностранным капиталом и наши госбанки.Активно распродаются не только внутренние долги Украины (ОВГЗ), но и внешние тоже — наши еврооблигации. Потому растет доходность этих бумаг."В среднем доходность по еврооблигациям сегодня поднялась на 0,45%. Например, Украина-25 поднялась с 6,12% до 6,53%, а Украина-32 — с 6,88% до 7,25%. Сказалось падение мировых рынков и смена правительства в нашей стране", — рассказал "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.Неофициально же на будущую неделю обсуждают более удручающие прогнозы. По одним прогнозам, к пятнице, 13 марта, гривна может выйти на 25,50 грн/$, а по другим — 26,0 грн/$.Все будет зависеть от того, в каком темпе иностранцы будут скупать валюту на межбанке, и в каком — Нацбанк будет продавать ее из своих резервов. При этом от Минфина ждут предметных переговоров и возможно обещаний для иностранцев, чтобы те не устроили панических атак на курс гривны. А от правительства и НБУ вместе — оперативный мер, которые помогут уменьшить негативное влияние мирового "финансового шторма" на экономику Украины.