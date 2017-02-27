DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
Это было бы в любом государстве с сильной вертикалью власти, с безоговорочной уголовной ответственностью за нанесение бюджету страны экономического ущерба, с максимальным отделением олигархического бизнеса от государственного управления.
Мысли правильные, особенно в период мирового кризиса, начало которого уже не вызывает никакого сомнения.
Мы скоро увидим и большие падения и большие взлеты. Усаживаемся в кресло и наблюдаем.
Moneta написав:На валютном рынке произошел новый курсовой переворот. 6 марта доллар подорожал на межбанке на целых 28 копеек и преодолел психологический рубеж — межбанк закрылся в рамках 25,01-25,02 грн/$. Ценники в отделениях отреагировали чуть менее болезненно. Средний наличный курс на продаже поднялся на 23 копейки, и оказался в очень широком диапазоне — 24,90-25,13 грн/$. С самого утра ходили упорные слухи о крупных наличных покупках со стороны населения.
"Действительно люди стали брать доллар уже в больших объемах: средняя покупка была уже не на $150-300, а на $500-800. Плюс были очень крупные продажи, в районе $80-100 тысяч. Их было несколько, и они сразу обросли слухами. Говорят, что конвертировались личности близкие к правительству Гончарука. Он ушел — деньги перевели в валюту, и сейчас выведут за границу", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.
По подсчетам казначеев, НБУ продал для стабилизации гривны порядка $65 млн. Поводил сделки по 24,95-24,97 грн/$, однако удовлетворил не весь спрос, потому доллар остался дорогим. Тем не менее все казначеи хором отмечали важность сегодняшней валютной распродажи от регулятора. Они уверены, что без нее межбанк точно оказался бы на 26 грн/$.
"Нацбанк немного снизил ажиотаж на торгах и притормозит повышение валютного курса", — подчеркнул "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Спрос на доллар растет в основном по одной причине — из-за иностранных держателей наших облигаций внутреннего госзайма. С начала марта они активно избавляются от наших ОВГЗ, тут же конвертируя гривну в доллар под вывод из нашей страны.
Облигационный портфель нерезидентов тает каждый день, и сегодня снова сократился, что видно по гривневым бумагам: их объем у иностранцев сократился еще на 905,03 млн грн (до 122,9 млрд грн). Общий портфель (с учетом валютных ОВГЗ) выглядит не так катастрофично, но только из-за того, что его пересчитали по повышенным валютным курсам после девальвации гривны.
Чтобы сбыть наши ОВГЗ, иностранцы сейчас соглашаются на дисконт, то есть делятся частью прибыли с покупателями бумаг. Если пересчитывать на доходность, то они платят премию в среднем на уровне 1,5% годовых к текущей ставке купона Минфина. Активнее всего сейчас перепродают облигации со сроками погашения в 2022 году и в 2024-ом. Ключевыми скупщиками стали Ситибанк, через который западные инвестфонды заводили капиталы в Украину, а также некоторые другие банки с иностранным капиталом и наши госбанки.
Активно распродаются не только внутренние долги Украины (ОВГЗ), но и внешние тоже — наши еврооблигации. Потому растет доходность этих бумаг.
"В среднем доходность по еврооблигациям сегодня поднялась на 0,45%. Например, Украина-25 поднялась с 6,12% до 6,53%, а Украина-32 — с 6,88% до 7,25%. Сказалось падение мировых рынков и смена правительства в нашей стране", — рассказал "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Неофициально же на будущую неделю обсуждают более удручающие прогнозы. По одним прогнозам, к пятнице, 13 марта, гривна может выйти на 25,50 грн/$, а по другим — 26,0 грн/$.
Все будет зависеть от того, в каком темпе иностранцы будут скупать валюту на межбанке, и в каком — Нацбанк будет продавать ее из своих резервов. При этом от Минфина ждут предметных переговоров и возможно обещаний для иностранцев, чтобы те не устроили панических атак на курс гривны. А от правительства и НБУ вместе — оперативный мер, которые помогут уменьшить негативное влияние мирового "финансового шторма" на экономику Украины.
Внимание, подходит прекрасная пора для настоящих инвесторов. ОВГЗ может стать основой для безбедного существования его владельца. Для этого нужно раскрутить панику в сми, что типа все продают и скупить ОВГЗ с большим дисконтом. Пирамиды валятся не сразу, а государственные намного реже. Возможно сегодня мы наблюдаем самые первые волнения, которые еще называют фиксацией больших прибылей.
Напоминаю, что ОВГЗ самый надежный финансовый инструмент. И получить в качестве процентов за него суммы в размере более 20% годовых это бинго!!! Такой доходности, такой рентабельности не дает ни один официальный иностранный бизнес. Поэтому самые продвинутые игроки сейчас уже на низком старте. Они зайдут как только ставки по размещению новых ОВГЗ чуть приподнимутся.
Взять украинские ОВГЗ со скидкой на пике курса доллара будет равно угадыванию джек-пота в крупной лоторее. Это мнение спекулянта из ОАЭ.
Surfer написав:Отмеченное Смолием удешевление энергоресурсов , способствовавшее укреплению гривны, продолжается. ОПЕК не смогла договориться о снижении обьемов добычи нефти. На сегодня брент торгуется на уровне 45 и имеет все шансы уйти ниже на фоне короновирусной истерии. Большой привет космонавтам.
Під час проведеної в п'ятницю, 6 березня, зустрічі групи ОПЕК+ у Відні учасники зустрічі так і не підписали відповідного заключного комюніке, розповів генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, передає агенція новин AP.
Ще напередодні країни-члени картелю ОПЕК сподівалися домовитися з Росією та іншими членами групи ОПЕК+ щодо рекордного скорочення обсягів нафтовидобутку на 1,5 мільйона барелів на добу. Однак так і не змогли порозумітися щодо необхідності такого кроку з росіянами та іншими гравцями на ринку нафти, котрі не входять до ОПЕК.
Зерно в мире хоть и падает сейчас, но до этого оно росло не по детски. В среднем для аграриев цена вполне сладкая, поэтому вывозили все что могли до Нового года. Сейчас закрома оскудели, конечно.
Ethereum написав:мав млн гр кеша і шукав куда всунути неділю назад
норм, 2к плюсу на моменті
Сказав +40к зараз
Дайте своєму другу ще одну корисну пораду. Нехай рахує заощадження не в гривні, а в якійсь твердішій валюті. Вам вище правильно написали. От тільки це не +2 тис, а швидше не втрачені дві тисячі євро. А в гривні напевно дійсно +40. Але ж курчат по осені рахують. Так?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Вітаю. Нажаль, сказати, що все буде добре не можу. Якщо, при страшній біді в економіці, про яку всі і не тільки тут, кричать два дні з усіх прасок, в перший день роботи премєр зайнявся не економікою, а водою а Крим... Але що чекати від шестірки Медведчука... Другий, не менш страшний вершитель долі Неньки, вчора витягнув на свій ТРК Україна Шмигаля і Яценюка з Саакашвілі. З двох ексів здули пил, стерли нафталін і запустили додавати ваги чинному. Всі троє говорили красиво, озвучили дрібні поточні проблеми, сяяли оптимізмом, але жодного слова про олігархів, монополії, контрабанду, корупцію, податкову мінімізацію великих підприємств... Все буде по старому... Крім води в Крим і ще кількох дурниць... Міжнародних інвесторів розлякають, щоб все собі, експорт зерна і руди збільшать. ОВДП будуть, тільки пізніше, від ІНШИХ "нерезидентів"... Щодо коронавірусу, з виявлення з 8 млрд населення Землі захворіло ВСЬОГО 100 тис!!! Померло 3 тис. Я далі стверджую, що це цирк і відволікання уваги... Що готують, що прикривають хз, ще не зрозумів, але жерти 8 млрд не перестануть. Їда буде в ціні, решта сировин... Їх вже давно стільки не треба, мабуть і "вірус" для цього. В раші справи тааож фігово, у них лишився газ, який нафіг нікому не треба, і нафта. І все. Всю велич армії за тиждень турки знищили кількома безпілотниками і пару сотнями спецназу. От вони і псіханули з ОПЕК... По економічному фундаменту і курсі додати, до написаного в останні дні не маю що... Все залежить зараз від того, як глибоко путін всадить дуло нам в ШмиЗельну диру П.С. Сорі, робота забирає купу часу, є пару днів для сімї, а потім знову відрядження в загниваючу Європу, перевірки (псів спустили і вони голодні і злі)... Життя одне і воно летить, не чекає, треба любити, кохати і боротися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Всю велич армії за тиждень турки знищили кількома безпілотниками і пару сотнями спецназу. От вони і псіханули з ОПЕК...
После всего Эрдоган поехал в Москву и слился, вероятно успехи были преувеличены, иначе сливаться не было ни одной причины. Я не ожидал, что Эрдоган пойдёт на такие уступки.
По демаршу РФ пишут разные аналитики, что основная причина - желание нагнуть добычу сланцевого газа в США и отвадить инвесторов от этого сектора, по причине более высокой себестоимости добычи сланцевого газа. Посмотрим как здесь будет развиваться интересная ситуация.
Ахметов заставляет своего премьера пиарить на его каналах Яценюка ))) Мне кажется, что при любом раскладе в Раде не проголосуют за Яценюка первого вице-премьера. А вот в качестве замены Смолию теоретически смогут и проголосовать, хотя и с трудом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.