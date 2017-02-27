Додано: Суб 07 бер, 2020 11:18

vovakwasov написав: freeze написав: Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы.

Последний транш был в 2018 году.

А секвестр будет, и необычно рано по календарю. Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы.Последний транш был в 2018 году.А секвестр будет, и необычно рано по календарю.



гривня сильно попливе? гривня сильно попливе?

Сейчас никто этого не знает. Надеюсь, что не очень. Хотя все факторы пока не очень оптимистичные, как внутренние с этим катастрофически бестолковым Зеленским и его метаниями с непониманием что и зачем делать, так и внешние напрягают уже достаточно.Я вот еще и смотрю на эту странную погоду. Киев по метеорологическим понятиям так и не вступил зимой в зиму. В Одессе не было зимой снега, по-моему впервые за обозримую историю. Земля налетела на небесную ось )))Если и летом температура так сдвинется в верх, то будет трэш, в том числе и нашему валютному рынку аграрной страны.Високосный год