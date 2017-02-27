freeze написав:Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы. Последний транш был в 2018 году. А секвестр будет, и необычно рано по календарю.
гривня сильно попливе?
Сейчас никто этого не знает. Надеюсь, что не очень. Хотя все факторы пока не очень оптимистичные, как внутренние с этим катастрофически бестолковым Зеленским и его метаниями с непониманием что и зачем делать, так и внешние напрягают уже достаточно.
Я вот еще и смотрю на эту странную погоду. Киев по метеорологическим понятиям так и не вступил зимой в зиму. В Одессе не было зимой снега, по-моему впервые за обозримую историю. Земля налетела на небесную ось ))) Если и летом температура так сдвинется в верх, то будет трэш, в том числе и нашему валютному рынку аграрной страны.
Високосный год
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
пробежался по биржевым индексам и фьючерсам на руду, кукурузу, сталь не вижу повода для личного беспокойства всё пучком СМИ и раздувают истерику вокруг короновируса, придумывают байки, что на него вакцину не подобрать, так как он особый, быстромутирующий но я пока спокоен и не дёргаюсь и вам советую баксы не покупаю, стало не интересно
Yuri_61 написав:пробежался по биржевым индексам и фьючерсам на руду, кукурузу, сталь не вижу повода для личного беспокойства всё пучком СМИ и раздувают истерику вокруг короновируса, придумывают байки, что на него вакцину не подобрать, так как он особый, быстромутирующий но я пока спокоен и не дёргаюсь и вам советую баксы не покупаю, стало не интересно
freeze написав:Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы. Последний транш был в 2018 году. А секвестр будет, и необычно рано по календарю.
гривня сильно попливе?
Сейчас никто этого не знает. Надеюсь, что не очень. Хотя все факторы пока не очень оптимистичные, как внутренние с этим катастрофически бестолковым Зеленским и его метаниями с непониманием что и зачем делать, так и внешние напрягают уже достаточно.
Я вот еще и смотрю на эту странную погоду. Киев по метеорологическим понятиям так и не вступил зимой в зиму. В Одессе не было зимой снега, по-моему впервые за обозримую историю. Земля налетела на небесную ось ))) Если и летом температура так сдвинется в верх, то будет трэш, в том числе и нашему валютному рынку аграрной страны.
Високосный год
Я перепрошую, а для чого сніг, коли немає морозів??? В Єгипті є сніг? Чи у Іспанії? Є дощ і вистачить. Ну це те саме, як зараз пишуть, що при 28 економіка вистрілить і розквітне. Але сам курс це питання 48 без справді фундаментальних інших... Будемо скоро ще й мандарини з бананами вирощувати. Щодо Ердогана, думаю, нічого він не злив. Він випробував для НАТО можливості росармії (писав раніше). Добився необхідного мінімуму в Сирії і підтвердив свою регіональну силу. Далі злити шизіка змісту немає, там, все таки, ядерна зброя... А це не коронавірус, це реальна загроза... Щодо ціни нафти і сланцевиків, поки товстий схудне, ямали-тунгуси і каспії з кавказами можуть незалежності попросити. На нафтопроводі Дружба щось може статися. І це в час змін конституції...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Как вы знаете, вчера ОПЕК не смогли договориться о дополнительном сокращении производства нефти, с целью убрать навес предложения над сокращающимся из за короновируса рынком. Более того, похоже, что и действующая сделка не будет продлена, она закончит свое действие 1 апреля. Это означает что на рынок выплеснется море нефти, каждый начнет качать сколько хочет. Главным виновником краха сделка явилась Россия, которая отказалсь пойти на дополнительное сокращение. По слухам русские не захотели дополнительно сокращать добычу, испугавшись, что затем не смогут ее нарастить в виду технологического отставания.