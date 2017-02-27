Додано: Суб 07 бер, 2020 12:33

конечно грн. сег. по 40 - это приувеличение. я тоже такое иногда пишу, но это типа - для большого ажиотажа.))реально на сег. думаю, для нового правит. уже не будет большой интерес по бумагам. они прекрасно понимают, что эта была пирамида под 20%в ближ.время заменят главу нбу и конечно мин.фин будет продавать бумаги, но по ставкам не более 10% в грн. для спекулянтов - это будет не интересно и начнётся их выход из бумаг. курс просядет к отметке 26-27.возможна в этом году и продажа земли, то на некоторое время можем увидеть и курс 24-25, но это не надолго.если осенью не будет выборов в вр, то к зиме выйдем к показателями по курсу ближе к заложенному курсу в бюджете, а именно к отметке в обменниках - 28,5но это такой оптимистический прогноз, а есть ещё позиция мвф и пересмотр показателей бюджета и выплата долгов. думаю, что скоро всё узнаем и по этим позициям. отсюда и курс до конца года.