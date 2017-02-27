с любопытством психиатра наблюдаю за несколькими персонажами. один пол-пачки продаёт. как только заканчиваются - тут же новые появляются. второму стало не интересно, - рабыню изауру пересматривает, наверное, и некогда отвлекаться. третий трактора в поля выводил. быстрее всех переобулся. самый умный, видимо. четвертый, тот что на 90% в гривне, в баньке парится, хоть и второй учеткой пописывает на вонючей пирамидной ветке.
лично меня давно интересует сила этого форума. если согласиться, что общий уровень населения настолько низок, что беня методами НЛП спокойно ставит клоуна на первое лицо в государстве, то не сложно предположить, что эти 4 персонажа могут легко забивать баки читателям и провоцировать их на потенциальные убытки в будущем.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 07 бер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Щодо Ердогана, думаю, нічого він не злив.
Как не слил ? Молча согласился, что у него забрали в нарушение сочинских договоренностей одну треть Идлиба. Отдал сирийцам стратегическую трассу А5 до Алеппо. Согласился на совместное российско-турецкое патрулирование и обеспечение безопасности трассы А4 Алеппо-Латакия с созданием буферной зоны. Хотя Асаду до этой трассы надо было еще пилить и пилить. А на что согласился сирийский альянс - не захватывать дальше Идлиб ? Как говориться. тогда и на том спасибо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
турки полностью контролируют снабжение русской группировки в Сирии. и накапливают в Идлибе войска. когда настанет час икс, будет новая локальная война и всё, что сможет сделать х..ло - снова запретить импорт помидоров. они и дальше могут пугать Меркель собаками или принимать Эрдогана под гобеленами перехода через Альпы. но им это уже не поможет.
Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
турки полностью контролируют снабжение русской группировки в Сирии. и накапливают в Идлибе войска. когда настанет час икс, будет новая локальная война и всё, что сможет сделать х..ло - снова запретить импорт помидоров.
Да Эрдоган всё контролирует, только несколько лет назад Асад контролировал часть района Дамаска да свою Латакию с Тартусом, а сейчас всё с точностью до наоборот, у Эрдогана осталось часть Идлиба и Африн. Плюс Эрдоган должен как-то объяснять рядовым туркам почему они должны гибнуть за освобождение чужой страны. Это бывает всегда непросто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
конечно грн. сег. по 40 - это приувеличение. я тоже такое иногда пишу, но это типа - для большого ажиотажа.)) реально на сег. думаю, для нового правит. уже не будет большой интерес по бумагам. они прекрасно понимают, что эта была пирамида под 20% в ближ.время заменят главу нбу и конечно мин.фин будет продавать бумаги, но по ставкам не более 10% в грн. для спекулянтов - это будет не интересно и начнётся их выход из бумаг. курс просядет к отметке 26-27. возможна в этом году и продажа земли, то на некоторое время можем увидеть и курс 24-25, но это не надолго. если осенью не будет выборов в вр, то к зиме выйдем к показателями по курсу ближе к заложенному курсу в бюджете, а именно к отметке в обменниках - 28,5
но это такой оптимистический прогноз, а есть ещё позиция мвф и пересмотр показателей бюджета и выплата долгов. думаю, что скоро всё узнаем и по этим позициям. отсюда и курс до конца года.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
orest написав:Всю велич армії за тиждень турки знищили кількома безпілотниками і пару сотнями спецназу. От вони і псіханули з ОПЕК...
После всего Эрдоган поехал в Москву и слился, вероятно успехи были преувеличены, иначе сливаться не было ни одной причины. Я не ожидал, что Эрдоган пойдёт на такие уступки.
По демаршу РФ пишут разные аналитики, что основная причина - желание нагнуть добычу сланцевого газа в США и отвадить инвесторов от этого сектора, по причине более высокой себестоимости добычи сланцевого газа. Посмотрим как здесь будет развиваться интересная ситуация.
Ахметов заставляет своего премьера пиарить на его каналах Яценюка ))) Мне кажется, что при любом раскладе в Раде не проголосуют за Яценюка первого вице-премьера. А вот в качестве замены Смолию теоретически смогут и проголосовать, хотя и с трудом.
Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы.пуйлу она была продемонстрирована,но там такие противоречия,что по-любому столкновения турок и их прокси-сил с асадитами и москалями неизбежны.Эрдоган на дипломатическом фронте"делает,что может". Что до ОПЕК,то никак раша на сланцевую добычу в США не повлияет.Размер грядущего спада таков,что они попросту не хотят делиться с арабами долей рынка,а заявляют,мол,сланцевиков нагибать собрались.Ну-ну.Обычная московская ложь и манипуляция.Пистец им придет,если нефть на 20 сходит и там годок посидит.С курсом 140 рупий за бакс Украина с 30-35 им Швейцарией покажется.
Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Все смешнее и смешнее читать финансовых "попов Гапонов".