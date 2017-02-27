Почитати можна-зробити однозначний висновок про програш турків-НІ 1 Ми не знаємо кінцевої мети ,яку ставив Асад(пуйло) для цієї операції 2 Для прикладу ОРДЛО це перемога для росії чи програш? Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії Це перемога чи програш?
Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать?
goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы
Куса "полусириец":) Эрдогану не нужна Сирия,ему нужен санитарный кордон,безопасность этнических турок и возможность мочить курдов.Этнические турки союзники и участники позиции,Турцией снабжаются и финансируются.Недавние успехи асадомоскалей никто не отрицает,Турция показала,что с ними может случиться в случае атак на туркоманов и турецких военных.Асаду же нужна вся Сирия и Идлиб в том числе,поэтому хоть какие перемирия или совместные патрулирования папуасов с марсианами не устраивай,а цели противоположны,к тому же газ стоит мало,а снабжение рашистов Турция легко перережет,если что.
Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?