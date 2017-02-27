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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4092409340944095

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:43

  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы


Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?

https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:05

  freeze написав:
  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы
Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?
https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
Почитати можна-зробити однозначний висновок про програш турків-НІ
1 Ми не знаємо кінцевої мети ,яку ставив Асад(пуйло) для цієї операції
2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:13

  Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться :) "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого :) Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)

Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:20

  freeze написав:
  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы

Куса "полусириец":) Эрдогану не нужна Сирия,ему нужен санитарный кордон,безопасность этнических турок и возможность мочить курдов.Этнические турки союзники и участники позиции,Турцией снабжаются и финансируются.Недавние успехи асадомоскалей никто не отрицает,Турция показала,что с ними может случиться в случае атак на туркоманов и турецких военных.Асаду же нужна вся Сирия и Идлиб в том числе,поэтому хоть какие перемирия или совместные патрулирования папуасов с марсианами не устраивай,а цели противоположны,к тому же газ стоит мало,а снабжение рашистов Турция легко перережет,если что.

Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?

https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:21

  budivelnik написав:
  freeze написав:2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?


Єй, а можна посиланнячко на "18% голосів за проросійські партії"? Бо з того, що я памятаю, там більше всього дрочать на пуціна та ригів, навіть ваЗєліна ні в х*р не ставлять
Ось наприклад:
https://tsn.ua/ato/pidtrimka-putina-v-o ... 40660.html
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:27

  Expert100500 написав:
  budivelnik написав:
  freeze написав:2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?


Єй, а можна посиланнячко на "18% голосів за проросійські партії"? Бо з того, що я памятаю, там більше всього дрочать на пуціна та ригів, навіть ваЗєліна ні в х*р не ставлять
Ось наприклад:
https://tsn.ua/ato/pidtrimka-putina-v-o ... 40660.html

Полагаю речь о поддержке рашки всей Украиной после того, как приоткрылись глаза у людей
razor
 
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