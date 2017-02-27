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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40934094409540964097>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:43

  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы


Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?

https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:05

  freeze написав:
  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы
Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?
https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
Почитати можна-зробити однозначний висновок про програш турків-НІ
1 Ми не знаємо кінцевої мети ,яку ставив Асад(пуйло) для цієї операції
2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:13

  Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться :) "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого :) Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)

Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:20

  freeze написав:
  goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы

Куса "полусириец":) Эрдогану не нужна Сирия,ему нужен санитарный кордон,безопасность этнических турок и возможность мочить курдов.Этнические турки союзники и участники позиции,Турцией снабжаются и финансируются.Недавние успехи асадомоскалей никто не отрицает,Турция показала,что с ними может случиться в случае атак на туркоманов и турецких военных.Асаду же нужна вся Сирия и Идлиб в том числе,поэтому хоть какие перемирия или совместные патрулирования папуасов с марсианами не устраивай,а цели противоположны,к тому же газ стоит мало,а снабжение рашистов Турция легко перережет,если что.

Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?

https://glavcom.ua/columns/kusa/peremov ... 64172.html
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:21

  budivelnik написав:
  freeze написав:2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?


Єй, а можна посиланнячко на "18% голосів за проросійські партії"? Бо з того, що я памятаю, там більше всього дрочать на пуціна та ригів, навіть ваЗєліна ні в х*р не ставлять
Ось наприклад:
https://tsn.ua/ato/pidtrimka-putina-v-o ... 40660.html
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:27

  Expert100500 написав:
  budivelnik написав:
  freeze написав:2 Для прикладу
ОРДЛО це перемога для росії чи програш?
Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії
Це перемога чи програш?


Єй, а можна посиланнячко на "18% голосів за проросійські партії"? Бо з того, що я памятаю, там більше всього дрочать на пуціна та ригів, навіть ваЗєліна ні в х*р не ставлять
Ось наприклад:
https://tsn.ua/ato/pidtrimka-putina-v-o ... 40660.html

Полагаю речь о поддержке рашки всей Украиной после того, как приоткрылись глаза у людей
razor
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:33

  V2 написав:
  komp написав:У Шустера сегодня в конце Чумак сазал всё про Коломойского и Зеленского, маски сброшены...


Що саме сказав?


Чумак об отставке Рябошапки: 16 марта будет суд по делу реприватизации "одного большого банка". Поэтому нас нужно было выбросить. ВИДЕО
https://censor.net.ua/news/3180036/chumak_ob_otstavke_ryaboshapki_16_marta_budet_sud_po_delu_reprivatizatsii_odnogo_bolshogo_banka_poetomu
komp
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:35

  razor написав:
  Expert100500 написав:
  budivelnik написав:Єй, а можна посиланнячко на "18% голосів за проросійські партії"? Бо з того, що я памятаю, там більше всього дрочать на пуціна та ригів, навіть ваЗєліна ні в х*р не ставлять
Ось наприклад:
https://tsn.ua/ato/pidtrimka-putina-v-o ... 40660.html

Полагаю речь о поддержке рашки всей Украиной после того, как приоткрылись глаза у людей


Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:41

  Expert100500 написав:Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо


Да не было такого. Половина голосовало за любого против Порошенко. Говоря языком прокурорских протоколов "Вследствие внезапно проявившейся неприязни". Всякие лозунги были уже не важны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:45

  Expert100500 написав:73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо

А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили.
И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл.
И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили
И т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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