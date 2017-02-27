Почитати можна-зробити однозначний висновок про програш турків-НІ 1 Ми не знаємо кінцевої мети ,яку ставив Асад(пуйло) для цієї операції 2 Для прикладу ОРДЛО це перемога для росії чи програш? Ставили за мету створення Новоросії - отримали 18% голосів за проросійські партії Це перемога чи програш?
Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать?
goldfinger написав:Эрдогану незачем сливаться,он непростой,но адекватный лидер,предпочитающий вести переговоры с позиции силы
Куса "полусириец":) Эрдогану не нужна Сирия,ему нужен санитарный кордон,безопасность этнических турок и возможность мочить курдов.Этнические турки союзники и участники позиции,Турцией снабжаются и финансируются.Недавние успехи асадомоскалей никто не отрицает,Турция показала,что с ними может случиться в случае атак на туркоманов и турецких военных.Асаду же нужна вся Сирия и Идлиб в том числе,поэтому хоть какие перемирия или совместные патрулирования папуасов с марсианами не устраивай,а цели противоположны,к тому же газ стоит мало,а снабжение рашистов Турция легко перережет,если что.
Ага, с позиции силы, вы в принципе читали о чём договорились с позиции силы ?
Полагаю речь о поддержке рашки всей Украиной после того, как приоткрылись глаза у людей
Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
Expert100500 написав:Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
Да не было такого. Половина голосовало за любого против Порошенко. Говоря языком прокурорских протоколов "Вследствие внезапно проявившейся неприязни". Всякие лозунги были уже не важны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Expert100500 написав:73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин