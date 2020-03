Додано: Суб 07 бер, 2020 14:31

vovakwasov написав: freeze написав: Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы.

Последний транш был в 2018 году.

гривня сильно попливе? гривня сильно попливе?

Нє, Троя і Вєнік будуть і далі без моста і метро, а міст на Шулявці без з'їзду, якось жили без них, то і далі проживем.

