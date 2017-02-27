Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать?
Что-то было куплено по 26+, что-то на падении с 25 до 23, учитывая прошедшее время это в большинстве случаев вышло убыточно, поэтому пора фиксировать убытки и выходить на желаемое соотношение 80% гривна 20% бакс Сейчас видиться удачный момент для этого, когда курс временно подскочил из-за пугалок со сменой правительства и выкупом бакса нерезидентами. Ну а дальше этот дополнительный спрос на бакс уйдет с рынка и предложения станет снова больше, чем спрос (плюс экспортеры должны подсуетиться успеть завести выручку по хорошему курсу). Возможно потом немного откуплю по 23.00-23.50, но пока что надо по максимуму зайти на долгие грн депо, пока ставки еще не упали до 10% и ниже.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Expert100500 написав:73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
А в то аремя 73% "призидент" : И перед олигархами за нал, который благополучно сливался в оффшоры на Кипр, имитировали игру на фортепиано пенисами.Не говоря уже об уссыкании перед чеченцами.
freeze написав:Пока не вижу ни одной предпосылки для крупной программы МВФ, даже в принципе для мелкой программы. Последний транш был в 2018 году. А секвестр будет, и необычно рано по календарю.
гривня сильно попливе?
Сейчас никто этого не знает. Надеюсь, что не очень. Хотя все факторы пока не очень оптимистичные, как внутренние с этим катастрофически бестолковым Зеленским и его метаниями с непониманием что и зачем делать, так и внешние напрягают уже достаточно.
Я вот еще и смотрю на эту странную погоду. Киев по метеорологическим понятиям так и не вступил зимой в зиму. В Одессе не было зимой снега, по-моему впервые за обозримую историю. Земля налетела на небесную ось ))) Если и летом температура так сдвинется в верх, то будет трэш, в том числе и нашему валютному рынку аграрной страны.
Високосный год
Зима як в Мюнхені або Щецині. Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
goldfinger написав:....Размер грядущего спада таков,что они попросту не хотят делиться с арабами долей рынка,а заявляют,мол,сланцевиков нагибать собрались.Ну-ну.Обычная московская ложь и манипуляция.Пистец им придет,если нефть на 20 сходит и там годок посидит.С курсом 140 рупий за бакс Украина с 30-35 им Швейцарией покажется.
Этот бред транслируется соевой массой с завидной переодичностью с 2014 года, только нефть все никак даже на 40 не сходит, не то что на 20
Expert100500 написав:73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
турки полностью контролируют снабжение русской группировки в Сирии. и накапливают в Идлибе войска. когда настанет час икс, будет новая локальная война и всё, что сможет сделать х..ло - снова запретить импорт помидоров.
Да Эрдоган всё контролирует, только несколько лет назад Асад контролировал часть района Дамаска да свою Латакию с Тартусом, а сейчас всё с точностью до наоборот, у Эрдогана осталось часть Идлиба и Африн. Плюс Эрдоган должен как-то объяснять рядовым туркам почему они должны гибнуть за освобождение чужой страны. Это бывает всегда непросто.
Хоча би тому, щоб не вести війну на своїй території.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Игорь Алексеевич написав:конечно грн. сег. по 40 - это приувеличение. я тоже такое иногда пишу, но это типа - для большого ажиотажа.)) реально на сег. думаю, для нового правит. уже не будет большой интерес по бумагам. они прекрасно понимают, что эта была пирамида под 20% в ближ.время заменят главу нбу и конечно мин.фин будет продавать бумаги, но по ставкам не более 10% в грн. для спекулянтов - это будет не интересно и начнётся их выход из бумаг. курс просядет к отметке 26-27. возможна в этом году и продажа земли, то на некоторое время можем увидеть и курс 24-25, но это не надолго. если осенью не будет выборов в вр, то к зиме выйдем к показателями по курсу ближе к заложенному курсу в бюджете, а именно к отметке в обменниках - 28,5
но это такой оптимистический прогноз, а есть ещё позиция мвф и пересмотр показателей бюджета и выплата долгов. думаю, что скоро всё узнаем и по этим позициям. отсюда и курс до конца года.
Цікава многоходівочка: змінити Уряд, Генпрокурора, щоб потім можна було поміняти Голову НБУ і зарядити курс ПА28?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/