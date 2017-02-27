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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4094409540964097

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:56

  stivko написав:
  Вкладчик1234 написав:А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили.
И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл.
И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили
И т.д.


"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.

зря.
некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:56

  freeze написав:
  flyman написав:Зима як в Мюнхені або Щецині.
Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?


Я про лето.
Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.

Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10.

А що літо?
В чи не кожне літо як в тропіках.
Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.
А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:02

  flyman написав:Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.
А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.


30+ мы переживём, а вот если температурный лаг, неожиданно проявившийся этой зимой перенесётся на всё лето, тот тут уже 40+ переживут не все, я уже не говорю про разные урожаи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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