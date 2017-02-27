stivko написав:
"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.
зря.
некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:56
зря.
некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:56
А що літо?
В чи не кожне літо як в тропіках.
Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.
А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 07 бер, 2020 15:02
30+ мы переживём, а вот если температурный лаг, неожиданно проявившийся этой зимой перенесётся на всё лето, тот тут уже 40+ переживут не все, я уже не говорю про разные урожаи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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