freeze написав: flyman написав: Зима як в Мюнхені або Щецині.

Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?



Я про лето.

Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.



Я про лето.

Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.

Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10.

А що літо?

В чи не кожне літо як в тропіках.

Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.

А що літо?

В чи не кожне літо як в тропіках.

Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.

А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.

