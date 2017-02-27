Вкладчик1234 написав:А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
зря. некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
flyman написав:Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом. А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.
30+ мы переживём, а вот если температурный лаг, неожиданно проявившийся этой зимой перенесётся на всё лето, тот тут уже 40+ переживут не все, я уже не говорю про разные урожаи.
Щоб були +40, тре, щоб з Сахари дуло постійно. А в нас 'ревучі 40ві широти' і переважаючі північно західні вітри від Гтльфстріма. Минулого року літо було досить помірним, відповідно і зима. Єдине, що вологи було менше осінню, чим зазвичай. Тобто температура не дала +10 цілорічно, а злагодилася, тобто різкий континентальний клімат став мягкішим.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вітаю. Нажаль, сказати, що все буде добре не можу. Якщо, при страшній біді в економіці, про яку всі і не тільки тут, кричать два дні з усіх прасок, в перший день роботи премєр зайнявся не економікою, а водою а Крим... Але що чекати від шестірки Медведчука... Другий, не менш страшний вершитель долі Неньки, вчора витягнув на свій ТРК Україна Шмигаля і Яценюка з Саакашвілі. З двох ексів здули пил, стерли нафталін і запустили додавати ваги чинному. Всі троє говорили красиво, озвучили дрібні поточні проблеми, сяяли оптимізмом, але жодного слова про олігархів, монополії, контрабанду, корупцію, податкову мінімізацію великих підприємств... Все буде по старому... Крім води в Крим і ще кількох дурниць... Міжнародних інвесторів розлякають, щоб все собі, експорт зерна і руди збільшать. ОВДП будуть, тільки пізніше, від ІНШИХ "нерезидентів"... Щодо коронавірусу, з виявлення з 8 млрд населення Землі захворіло ВСЬОГО 100 тис!!! Померло 3 тис. Я далі стверджую, що це цирк і відволікання уваги... Що готують, що прикривають хз, ще не зрозумів, але жерти 8 млрд не перестануть. Їда буде в ціні, решта сировин... Їх вже давно стільки не треба, мабуть і "вірус" для цього. В раші справи тааож фігово, у них лишився газ, який нафіг нікому не треба, і нафта. І все. Всю велич армії за тиждень турки знищили кількома безпілотниками і пару сотнями спецназу. От вони і псіханули з ОПЕК... По економічному фундаменту і курсі додати, до написаного в останні дні не маю що... Все залежить зараз від того, як глибоко путін всадить дуло нам в ШмиЗельну диру П.С. Сорі, робота забирає купу часу, є пару днів для сімї, а потім знову відрядження в загниваючу Європу, перевірки (псів спустили і вони голодні і злі)... Життя одне і воно летить, не чекає, треба любити, кохати і боротися...
Пане Orest!
Я, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.
То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками
flyman написав:Зима як в Мюнхені або Щецині. Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?
Я про лето. Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.
Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10.
Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.
Хто програє від пандемії коронавірусу? КНР, США, ЄС, Японія та інші країни. Навряд чи це змова з метою відволікти увагу. Сценарії голівудських фільмів 1970-2019 років матеріалізовуються. Що далі? Зомбі, супертайфуни, астероїди, прибульці?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз. Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом. То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких. Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.