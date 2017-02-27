orest написав:

холява написав: ПРОЧИТАЛ ВСЕ .



Господи , Спаси мою Родину !



Пане Орест , НАПИШИТЕ , что все будет хорошо .



И я и Вы обожаем Украину ! ПРОЧИТАЛ ВСЕ .Господи , Спаси мою Родину !Пане Орест , НАПИШИТЕ , что все будет хорошо .И я и Вы обожаем Украину !

Щодо коронавірусу, з виявлення з 8 млрд населення Землі захворіло ВСЬОГО 100 тис!!! Померло 3 тис. Я далі стверджую, що це цирк і відволікання уваги... Що готують, що прикривають хз, ще не зрозумів, але жерти 8 млрд не перестануть. Їда буде в ціні, решта сировин... Їх вже давно стільки не треба, мабуть і "вірус" для цього.

Вітаю. Нажаль, сказати, що все буде добре не можу. Якщо, при страшній біді в економіці, про яку всі і не тільки тут, кричать два дні з усіх прасок, в перший день роботи премєр зайнявся не економікою, а водою а Крим... Але що чекати від шестірки Медведчука...Другий, не менш страшний вершитель долі Неньки, вчора витягнув на свій ТРК Україна Шмигаля і Яценюка з Саакашвілі. З двох ексів здули пил, стерли нафталін і запустили додавати ваги чинному. Всі троє говорили красиво, озвучили дрібні поточні проблеми, сяяли оптимізмом, але жодного слова про олігархів, монополії, контрабанду, корупцію, податкову мінімізацію великих підприємств...Все буде по старому... Крім води в Крим і ще кількох дурниць...Міжнародних інвесторів розлякають, щоб все собі, експорт зерна і руди збільшать. ОВДП будуть, тільки пізніше, від ІНШИХ "нерезидентів"...В раші справи тааож фігово, у них лишився газ, який нафіг нікому не треба, і нафта. І все. Всю велич армії за тиждень турки знищили кількома безпілотниками і пару сотнями спецназу. От вони і псіханули з ОПЕК...По економічному фундаменту і курсі додати, до написаного в останні дні не маю що...Все залежить зараз від того, як глибоко путін всадить дуло нам в ШмиЗельну дируП.С. Сорі, робота забирає купу часу, є пару днів для сімї, а потім знову відрядження в загниваючу Європу, перевірки (псів спустили і вони голодні і злі)... Життя одне і воно летить, не чекає, треба любити, кохати і боротися...