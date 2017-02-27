Додано: Суб 07 бер, 2020 17:05

Господа!Какие курсы в регионах?



Слышал в Николаеве Дол 24,66/24,76 ? Правда? Что то не вижу паники, говорят сдающих больше!



Как работают обменки 09 марта? Купить что то получиться, кроме банков?

Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Суб 07 бер, 2020 17:08, всього редагувалось 2 разів.

Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…