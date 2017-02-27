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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4096409740984099>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:58

  Yuri_T написав:
  stivko написав:
  Вкладчик1234 написав:А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили.
И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл.
И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили
И т.д.


"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.

зря.
некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.


А некоторых - не нужно. Ибо ничего нового не говорят.

"Баба 200, убрать Смолия, посадить Рожкову, ах какой был замечательный банк ...подставить по вкусу.... и его угробили /Гонтарева/Рожкова/Смолий/Порошенко/, абыр, абыр, абырвалг. Москвошвея, пивная, парочку пожалуйста, истинно, истинно говорю вам, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось"

и так по кругу и по кругу.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа!Какие курсы в регионах?

Слышал в Николаеве Дол 24,66/24,76 ? Правда? Что то не вижу паники, говорят сдающих больше!

Как работают обменки 09 марта? Купить что то получиться, кроме банков?
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Суб 07 бер, 2020 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:06

Порохоботы не могут ничего парировать, поэтому переходят на личности и оскорбляют.

Кто стрелял на майдане, расследовали, нашли? Или не хватило 5 лет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:08

Інтерв'ю Зеленського Блумбергу

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11

  stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.


Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.

Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...

А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:15

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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:19

  zРадио написав:
  stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.


Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.

Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...

А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...

Некоторым "сверхразумам" не понять, что претензия не к дефектам речи и образованию, - а к результатам работы. А именно - отсутствию.

Поэтому люди и проголосовали за "свадебных фотографов", а не "крепких хозяйственников", "реформаторов", "диджитилизаторов" и т.д.

И парируют порохоботы не по сути - а обсуждают оппонента.

Пусть армовирят дальше, на следующих выборах наберут как "Свобода+" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:27

  Вкладчик1234 написав:Некоторым "сверхразумам" не понять, что претензия не к дефектам речи и образованию, - а к результатам работы. А именно - отсутствию.


Да, это была инфантильная попытка перевести стрелки. Но и она потерпела фиаско))
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vitto_ks_UA


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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:42

  apostol написав:Інтерв'ю Зеленського Блумбергу

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".

УП заметно переделали статью из Bloomberg
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