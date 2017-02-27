Вкладчик1234 написав:А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
зря. некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
А некоторых - не нужно. Ибо ничего нового не говорят.
"Баба 200, убрать Смолия, посадить Рожкову, ах какой был замечательный банк ...подставить по вкусу.... и его угробили /Гонтарева/Рожкова/Смолий/Порошенко/, абыр, абыр, абырвалг. Москвошвея, пивная, парочку пожалуйста, истинно, истинно говорю вам, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось"
"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".
stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.
Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...
А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...
stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.
Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...
А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...
Некоторым "сверхразумам" не понять, что претензия не к дефектам речи и образованию, - а к результатам работы. А именно - отсутствию.
Поэтому люди и проголосовали за "свадебных фотографов", а не "крепких хозяйственников", "реформаторов", "диджитилизаторов" и т.д.
И парируют порохоботы не по сути - а обсуждают оппонента.
Пусть армовирят дальше, на следующих выборах наберут как "Свобода+"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".