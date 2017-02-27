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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4096409740984099

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:49

  zРадио написав:
  stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно".
Однозначно в бан.


Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.

Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...

А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...


Так то ж монарх, а це супер іліта.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:50

холява
пару сайтов китобменка, минфинаук и фсё - картина маслом или репина...
Востаннє редагувалось чик в Суб 07 бер, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:51

  headshaker написав:
  orest написав:Пане Orest!

Я, звичайно, розумію, що просили щось оптимістичне, але, вибачайте, теорія заколоту тим менш вірогідна, чим більш глобальною виглядає. Фактично ж маємо те, що через цей клятий вірус сперше китайці вчинили вселенський шухер, а потім й усім іншім (окрім орків) сподобалося. Теоретично можна і змову Трампа з Сі уявити, але питання у вірогідності саме такого сценарію. Здається, що з тим об'ємом інформації, що ми маємо, краще геть не робити ніяких висновків, окрім того, що дає офіційна статистика. А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.

То ж слідкуємо за цифрами, якщо відпала охота слідкувати за жінками :D


Здравствуйте !

Я тоже за своей жинкой слежу , у меня даже и шрам на голове есть .))))

Еще раз всем Здоровья и Удачи .
Вот Уважаемый ZZZZZ ,не взирая на мои тупые вопросы , оставил мне времени до конца марта .

Мне нравится Ваш оптимизм .
Можете ли ВЫ , ну хоть в шутливой форме , дать проекцию на будущую ситуацию ?
Ну или хотя бы свое мнение ....
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:55

  чик написав:холява
пару сайтов китобменка, минфинаук и фсё - картина маслом или репина...


Уважаемый Чик , Здравствуйте .
Здоровья Вам и Любви !
Ну раз обратился человек , надо написать !Ё

Первая неделя поста , надо делать добрые дела !
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:58

  freeze написав:
  headshaker написав:А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.


Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз.
Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом.
То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких.
Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.

есть случаи повторного заражения, в первом гробится сердце, во втором оно добивается, про лёгкие - там вообще каша - разъедаются клеточные мембраны
вот "оптимистичная" статья:
https://focus.ua/world/451496-pogibnut_ ... n_get_more

  холява написав:vitto_ks_UA
Запорожье ОКНА 24.70-24.90

днём были 24.75-24.90
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Правительство Ливана отказалось платить долги по евробондам: нет денег.
Нехватка валюты видна даже на бытовом уровне, запрещены переводы средств за рубеж, ограничена выдача наличных долларов, магазины не принимают карты.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 07 бер, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:14

  hxbbgaf написав:Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.


Судя по уровню ваших познаний в области мировых финансовых рынков, я и предположить не мог, что вы живете в хруще :shock:
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:17

"... запускай Берлагу!"

  buratinyo написав:Напоминаю, что ОВГЗ самый надежный финансовый инструмент. И получить в качестве процентов за него суммы в размере более 20% годовых это бинго!!! Такой доходности, такой рентабельности не дает ни один официальный иностранный бизнес. Поэтому самые продвинутые игроки сейчас уже на низком старте. Они зайдут как только ставки по размещению новых ОВГЗ чуть приподнимутся.
Взять украинские ОВГЗ со скидкой на пике курса доллара будет равно угадыванию джек-пота в крупной лоторее. Это мнение спекулянта из ОАЭ.

Беда Уманского на посту министра финансов нынешнего "правительства" состоит в том, что он специалист мыслящий стратегическими категориями. При таком подходе его понимание МВФ вполне понятно и обосновано. Но в реалиях нынешнего времени и нынешнего президента его судьба в правительстве будет крайне печальна. Зеленский по своей ограниченности воспринимает министра финансов как волшебную палочку приносящую деньги в казну., а в этом Уманский не силен.

Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ анонсированный на 10 марта. Уманский не умеет пользоваться этим инструментом. Денег на текущие расходы нет
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