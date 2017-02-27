Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз. Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом. То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких. Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.
Правительство Ливана отказалось платить долги по евробондам: нет денег. Нехватка валюты видна даже на бытовом уровне, запрещены переводы средств за рубеж, ограничена выдача наличных долларов, магазины не принимают карты.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 07 бер, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав:Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.
Судя по уровню ваших познаний в области мировых финансовых рынков, я и предположить не мог, что вы живете в хруще
buratinyo написав:Напоминаю, что ОВГЗ самый надежный финансовый инструмент. И получить в качестве процентов за него суммы в размере более 20% годовых это бинго!!! Такой доходности, такой рентабельности не дает ни один официальный иностранный бизнес. Поэтому самые продвинутые игроки сейчас уже на низком старте. Они зайдут как только ставки по размещению новых ОВГЗ чуть приподнимутся. Взять украинские ОВГЗ со скидкой на пике курса доллара будет равно угадыванию джек-пота в крупной лоторее. Это мнение спекулянта из ОАЭ.
Беда Уманского на посту министра финансов нынешнего "правительства" состоит в том, что он специалист мыслящий стратегическими категориями. При таком подходе его понимание МВФ вполне понятно и обосновано. Но в реалиях нынешнего времени и нынешнего президента его судьба в правительстве будет крайне печальна. Зеленский по своей ограниченности воспринимает министра финансов как волшебную палочку приносящую деньги в казну., а в этом Уманский не силен.
Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ анонсированный на 10 марта. Уманский не умеет пользоваться этим инструментом. Денег на текущие расходы нет
Вкладчик1234 написав:А 8% "президент" с генплокулолом без юридического образования даже гиркину ничего не предъявили. И парад проводили, и офшоры открывали, пока в Иловайске был котёл. И самолёт с десантниками отправили под Луганск, чтоб его там сбили И т.д.
"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
зря. некоторых местных писателей нужно видеть, чтобы не забывать о глубине возможного погружения.
Нет, не зря. Чтобы знать,что дерьмо есть, не нужно его постоянно наблюдать. Дстаточно одного раза. И гигиена нужна не только рукам.
stivko написав:"...генплокулолом..."-узнаю зрителя "95 квартала", задевать за дефекты речи, уровень развития="дно". Однозначно в бан.
Дно - это заявлять о том, что за поддающийся коррекции дефект задевать крамольно. Если ремесло человека предполагает необходимость говорить грамотно и внятно (например, спикер Верховной Рады), а он этого не умеет - нужно либо поработать над собой, либо сменить должность.
Почему-то Георг VI, когда потребовал долг, не гнушался занятиями с логопедом (в уже весьма взрослом возрасте!). Черчилль, кстати, тоже с детства заикался...
А нашим спикелам и генплокулолам оно не надо - они и так здесь в большом почете, о чем красноречиво говорят лайки вашего горе-комментария...
Нужно или нет исправлять логопедические недостатки с точки зрения большинства, это личное дело идивидума. К должности "спикера" наверно нет требований о дикции. Думаю это одно из последних пожеланий для думающих. Гитлер был довольно хорошим оратором (учился ораторскому искусству) и для лидера нации это важно. Все, что мной здесь крапаются "горе-комментарии" только субъективно. Для себя считаю недостойным выделять у человека лингв.и физич. недостатки (например рост). Для Вас это, повидимому непонятно.
Востаннє редагувалось stivko в Суб 07 бер, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.