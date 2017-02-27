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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4097409840994100

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:06

  stivko написав:Для себя считаю недостойным выделять у человека лингв.и физич. недостатки. Для Вас это, повидимому непонятно.


Я предельно ясно выразился. То, что подлежит несложной коррекции, но не откорректировано по причине лени, несмотря на то, что мешает выполнять работу - может и должно быть предметом порицания.

  stivko написав:Увы, но гигиена обязывает - в бан.


Ай, молодец... О своей гигиене печется, а упрекнуть других в отсутствии гигиены речи - уже повадно :mrgreen: Надеюсь, вы знакомы с понятием медвежьей услуги...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"
https://censor.net.ua/news/3180086/slug ... _shmygalyu

Нагнетает...
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:31

  cheburek3 написав:"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"
https://censor.net.ua/news/3180086/slug ... _shmygalyu

Нагнетает...



Согласен .
Редкая Падаль.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:50

  cheburek3 написав:"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"
https://censor.net.ua/news/3180086/slug ... _shmygalyu

Нагнетает...


...в чому може бути його інтерес :?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:52

удалил
Востаннє редагувалось холява в Суб 07 бер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:54

  Pupsik написав:
  cheburek3 написав:"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"
https://censor.net.ua/news/3180086/slug ... _shmygalyu

Нагнетает...


...в чому може бути його інтерес :?


Позвонили из офиса президента. Дубинский удалил свой пост. Командный игрок :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 4097409840994100
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