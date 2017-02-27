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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:06
stivko написав:
Для себя считаю недостойным выделять у человека лингв.и физич. недостатки. Для Вас это, повидимому непонятно.
Я предельно ясно выразился. То, что подлежит несложной коррекции, но не откорректировано по причине лени, несмотря на то, что мешает выполнять работу - может и должно быть предметом порицания.
stivko написав:
Увы, но гигиена обязывает - в бан.
Ай, молодец... О своей гигиене печется, а упрекнуть других в отсутствии гигиены речи - уже повадно
Надеюсь, вы знакомы с понятием медвежьей услуги...
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:24
"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю" https://censor.net.ua/news/3180086/slug ... _shmygalyu
Нагнетает...
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:31
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:50
...в чому може бути його інтерес
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:52
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Суб 07 бер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:54
Pupsik написав:
...в чому може бути його інтерес
Позвонили из офиса президента. Дубинский удалил свой пост. Командный игрок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:15
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:39
edvardd написав:
В Италии количество заболевших на коронавирус увеличилось на 1200 случаев за одну ночь, до 5883 случаев.
Макаронники засрали своим вирусом и безалаберностью уже весь мир. Подавляющее большинство первых случаев заражения в большинстве стран это отдохнувшие в Италии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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