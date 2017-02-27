hxbbgaf написав:

Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.