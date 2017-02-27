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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 20:44
холява написав:
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
Предположу, что он словил маржин-колл на фонде.
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Zebra
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:49
freeze написав: edvardd написав:
В Италии количество заболевших на коронавирус увеличилось на 1200 случаев за одну ночь, до 5883 случаев.
Макаронники засрали своим вирусом и безалаберностью уже весь мир. Подавляющее большинство первых случаев заражения в большинстве стран это отдохнувшие в Италии.
это цветочки - вот что народ про штаты пишет:
Европа должна срочно начать готовиться к ситуации, что США будут отсутствовать в глобальных делах, как #COVID19эпидемии взрываются там в течение нескольких недель. В настоящее время в нескольких районах, сообщающих о случаях инфицирования в общинах, резко возросло число случаев инфицирования.
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edvardd
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:52
freeze написав:
Правительство Ливана отказалось платить долги по евробондам: нет денег.
Нехватка валюты видна даже на бытовом уровне, запрещены переводы средств за рубеж, ограничена выдача наличных долларов, магазины не принимают карты.
У них 15 лет тупо стоял курс?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:53
vovan_prm написав: hxbbgaf написав:
Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.
Судя по уровню ваших познаний в области мировых финансовых рынков, я и предположить не мог, что вы живете в хруще
В 96-й серии.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:53
Zebra написав: холява написав:
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
Предположу, что он словил маржин-колл на фонде.
он появляется, но судя по всему в штатах сейчас грустно, и нет времени...
в штатах бардак почище нашего, в декабре 19го Трамп полностью разогнал санэпидемслужбу, да и тестов у них почти нет, у них ситуация - что нет здоровых - есть недообследованные...
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:54
Zebra написав: холява написав:
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
Предположу, что он словил маржин-колл на фонде.
Предположу белую горячку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:55
freeze написав: Expert100500 написав:
Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо
Да не было такого. Половина голосовало за любого против Порошенко. Говоря языком прокурорских протоколов "Вследствие внезапно проявившейся неприязни". Всякие лозунги были уже не важны.
Голосование за комика это от безысходности и глупости.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:58
freeze написав: Zebra написав: холява написав:
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
Предположу, что он словил маржин-колл на фонде.
Предположу белую горячку.
Оба неправы. Тут может быть только 2 варианта - или консультирует ВОЗ, или консультирует ФРС. Ситуация сложная, и масонам нужны советы гуры
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:58
Alex2006 написав: Zebra написав: Alex2006 написав:
Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться
"Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого
Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Уже в сотый раз вопрошаю, огласите по чем покупали доллар, что так рветесь его сливать?
Что-то было куплено по 26+, что-то на падении с 25 до 23, учитывая прошедшее время это в большинстве случаев вышло убыточно, поэтому пора фиксировать убытки и выходить на желаемое соотношение 80% гривна 20% бакс
Сейчас видиться удачный момент для этого, когда курс временно подскочил из-за пугалок со сменой правительства и выкупом бакса нерезидентами. Ну а дальше этот дополнительный спрос на бакс уйдет с рынка и предложения станет снова больше, чем спрос (плюс экспортеры должны подсуетиться успеть завести выручку по хорошему курсу). Возможно потом немного откуплю по 23.00-23.50, но пока что надо по максимуму зайти на долгие грн депо, пока ставки еще не упали до 10% и ниже.
Поправьте,если ошибаюсь,в этом году Украине не 17 ли ярдов долларов отдавать?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00
freeze написав: Zebra написав: холява написав:
Жалко ,что Libo нет , уж он бы глаза всем открыл !
Предположу, что он словил маржин-колл на фонде.
Предположу белую горячку.
Нет , это у Долярчика !
Что то серьезное,....
Я немного волнуюсь .
Он правильный !
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холява
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