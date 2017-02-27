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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4099410041014102

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

goldfinger написав:
  freeze написав:
  Expert100500 написав:Боюсь тут теж не так все гладенько. 73% проголосувало за росію в ПАРЄ, повернення Портнова та ригів у владу, інтеграцію Донбасу на умовах росії, реабілітацію моторол та гіві, воду в Крим тощо тощо тощо


Да не было такого. Половина голосовало за любого против Порошенко. Говоря языком прокурорских протоколов "Вследствие внезапно проявившейся неприязни". Всякие лозунги были уже не важны.

Голосование за комика это от безысходности и глупости.


Спасибо Петру Алексеевичу.
Как человек, задействованный в разных предвыборных компаниях, могу ответственно заявить, что ничего тупее предвыборной компании Петра я не видел. Сделал все, чтобы проиграть, даже не удосужился он прочитать примитивные рекомендации, которые есть в интернете, не говоря уже о том, что умные люди из предвыборного штаба неоднократно пытались до него донести ошибки, но гордыня и зазнайство привели к ежедневным походам на допросы, а в принципе мог бы и переизбраться, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:03

Уманский - это тот чувак, что в 9-м году при юльке правил и прср..л половину ЗВР?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:24

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:
  flyman написав:Зима як в Мюнхені або Щецині.
Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?


Я про лето.
Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.

Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10.

Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.

Во всем плохом можно и нужно искать хорошее. Важно хорошим правильно пользоваться.

Высокая температура в квартирах (выше 26 градусов Цельсия) помогает бороться и гарантирует умерщвление коронавируса, который крайне не живуч при высокой температуре (выше +25 градусов).

Страна-источник коронавируса не выяснен. Подозрений в принципе немного. Но учитывая уровень манипуляций со стороны сми можно сделать предварительное предположение о стране, запустившей его в Китае, а потом в США и Европе. Австралия это побочный эффект, на мой взгляд, и как последствие. Ведь командировки из Китая в Австралию нельзя было как то ограничить вовремя.

Лично я подозреваю Россию в этом безобразии. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем увереннее выглядят мои подозрения. Косвенно на Россию указывает следующее:
1. Высокий уровень развития вирусологии, беспрецедентный опыт создания биологического оружия со времен СССР.
2. Запатентован недавно в России противовирусный препарат для лечения коронавируса. А патентование вопрос очень не быстрый вообще-то.
3. Учитывая уровень санкций, наложенных на Россию, предполагаю, что континетнальный кризис выгоден именно России. Ведь за счет кризиса экономики крупных стран столкнутся с тем, с чем уже несколько лет мучается Россия. Это падение спроса на ключевые товары национального производителя. Россия таким образом восстанавливает статус-кво.
4. Китай стал слишком несговорчивым с Россией по вопросам импорта российского газа. Его, как и Украину, следовало наказать. Воевать с Китаем слишком затратно и не предсказуемо, а майдан не организуешь - мыслят китайцы не так. Поэтому биологическая война, тайная и скрытая - неплохой вариант для воздействия на китайское правительство.
5. Проводится в российских сми довольно массовое высмеивание коронавируса, заказчик пропаганды - неизвестен, но предполагаю, что государственная структура. Цель очевидна - их эта проблема не коснется, раз лекарство есть в наличии, поэтому надо успокоить народ.
6. Не для всех.
7. Не для всех.
8. Очень подозрительно быстро "определен" в зарубежных сми источник коронавируса - голова какой-то китайской змеи. :mrgreen: Неплохая попытка отвести подозрения. Специалистов даже может смутить.
buratinyo
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