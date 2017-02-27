Додано: Суб 07 бер, 2020 21:24

hxbbgaf написав: freeze написав: flyman написав: Зима як в Мюнхені або Щецині.

Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад? Зима як в Мюнхені або Щецині.Хочете сказати що в Мюнхені деградація та занепад?



Я про лето.

Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.



Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10. Я про лето.Зима меня устраивает. За отопление в этом году я заплатил в три раза меньше, чем год назад. И вчера перекрыл вентиль полностью, в квартире + 23.Сделать себе комфортную жизнь летом при + 40, гораздо сложнее, чем зимой при + 10.

Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары. Это хорошо, если его можно перекрыть. У нас сейчас +27 при том, что закрыты батареи и открыты окна, а так бы уже было 30. Жарят батареи по +15 как по морозу, дотронуться нельзя. Понятно, чего не жарить, когда тариф на центральное отопление тот же, а газ подешевел более чем вдвое, еще и к счетчикам никого не пускают, подозрение, что пишут с потолка, надо же это как-то оправдать. В тоге суммы приходят больше чем год назад по морозу и с дорогим газом. Львиная доля платящихся за отопление денег - это сейчас чистое кидалово, развод, оно идет по карманам. Небывалая коррупция за счет самых нищих, в советских домах сейчас, наверное, половина пенсионеров живет. Дальше - кризис неплатежей. И это все при том, что отопление сейчас просто можно было если не выключить на неделю так точно, то прикрутить раза в 3. Страна летит втартарары.

Во всем плохом можно и нужно искать хорошее. Важно хорошим правильно пользоваться.Высокая температура в квартирах (выше 26 градусов Цельсия) помогает бороться и гарантирует умерщвление коронавируса, который крайне не живуч при высокой температуре (выше +25 градусов).Страна-источник коронавируса не выяснен. Подозрений в принципе немного. Но учитывая уровень манипуляций со стороны сми можно сделать предварительное предположение о стране, запустившей его в Китае, а потом в США и Европе. Австралия это побочный эффект, на мой взгляд, и как последствие. Ведь командировки из Китая в Австралию нельзя было как то ограничить вовремя.Лично я подозреваю Россию в этом безобразии. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем увереннее выглядят мои подозрения. Косвенно на Россию указывает следующее:1. Высокий уровень развития вирусологии, беспрецедентный опыт создания биологического оружия со времен СССР.2. Запатентован недавно в России противовирусный препарат для лечения коронавируса. А патентование вопрос очень не быстрый вообще-то.3. Учитывая уровень санкций, наложенных на Россию, предполагаю, что континетнальный кризис выгоден именно России. Ведь за счет кризиса экономики крупных стран столкнутся с тем, с чем уже несколько лет мучается Россия. Это падение спроса на ключевые товары национального производителя. Россия таким образом восстанавливает статус-кво.4. Китай стал слишком несговорчивым с Россией по вопросам импорта российского газа. Его, как и Украину, следовало наказать. Воевать с Китаем слишком затратно и не предсказуемо, а майдан не организуешь - мыслят китайцы не так. Поэтому биологическая война, тайная и скрытая - неплохой вариант для воздействия на китайское правительство.5. Проводится в российских сми довольно массовое высмеивание коронавируса, заказчик пропаганды - неизвестен, но предполагаю, что государственная структура. Цель очевидна - их эта проблема не коснется, раз лекарство есть в наличии, поэтому надо успокоить народ.6. Не для всех.7. Не для всех.8. Очень подозрительно быстро "определен" в зарубежных сми источник коронавируса - голова какой-то китайской змеи.Неплохая попытка отвести подозрения. Специалистов даже может смутить.