Нет , это у Долярчика !
Что то серьезное,....
Я немного волнуюсь .
Он правильный !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:03
Уманский - это тот чувак, что в 9-м году при юльке правил и прср..л половину ЗВР?
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:24
Во всем плохом можно и нужно искать хорошее. Важно хорошим правильно пользоваться.
Высокая температура в квартирах (выше 26 градусов Цельсия) помогает бороться и гарантирует умерщвление коронавируса, который крайне не живуч при высокой температуре (выше +25 градусов).
Страна-источник коронавируса не выяснен. Подозрений в принципе немного. Но учитывая уровень манипуляций со стороны сми можно сделать предварительное предположение о стране, запустившей его в Китае, а потом в США и Европе. Австралия это побочный эффект, на мой взгляд, и как последствие. Ведь командировки из Китая в Австралию нельзя было как то ограничить вовремя.
Лично я подозреваю Россию в этом безобразии. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем увереннее выглядят мои подозрения. Косвенно на Россию указывает следующее:
1. Высокий уровень развития вирусологии, беспрецедентный опыт создания биологического оружия со времен СССР.
2. Запатентован недавно в России противовирусный препарат для лечения коронавируса. А патентование вопрос очень не быстрый вообще-то.
3. Учитывая уровень санкций, наложенных на Россию, предполагаю, что континетнальный кризис выгоден именно России. Ведь за счет кризиса экономики крупных стран столкнутся с тем, с чем уже несколько лет мучается Россия. Это падение спроса на ключевые товары национального производителя. Россия таким образом восстанавливает статус-кво.
4. Китай стал слишком несговорчивым с Россией по вопросам импорта российского газа. Его, как и Украину, следовало наказать. Воевать с Китаем слишком затратно и не предсказуемо, а майдан не организуешь - мыслят китайцы не так. Поэтому биологическая война, тайная и скрытая - неплохой вариант для воздействия на китайское правительство.
5. Проводится в российских сми довольно массовое высмеивание коронавируса, заказчик пропаганды - неизвестен, но предполагаю, что государственная структура. Цель очевидна - их эта проблема не коснется, раз лекарство есть в наличии, поэтому надо успокоить народ.
6. Не для всех.
7. Не для всех.
8. Очень подозрительно быстро "определен" в зарубежных сми источник коронавируса - голова какой-то китайской змеи. Неплохая попытка отвести подозрения. Специалистов даже может смутить.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:31
Ну все, переконали. Літом буде як в Єгипті, врожаю капець, бакс по пісять. Вам до народного синоптика Леоніда Горбаня, він вже третій рік обіцяє найхолоднішу зиму століття, зараз в березні прогнозує -15С і в квітні також мороз, тільки ще не ясно коли і скільки. Хтось би сперечався, я не буду...
Що до курсу, авторитетні, успішні майстри ТА стверджують, що для спрацювання фігури перевернуті голова-плечі, курс КУПІВЛІ на МБ має перейти 25,10. Тобі дуже імовірний рух на розмір голови - десь до 26,8-27. Якщо не дійде, чи плече сильно деформується в сторону - вертаємось до 24,3-24,1.
Це все вкладається і в два найімовірніші фундаментальні сценарії. Спостерігаємо.
П.С. Влаштували сьогодні сімейний перегляд Черкас. Повний зал (кожен сеанс) люди мовчки дивилися, мовчки вийшли. Більшість після перегляду задумані і злі. Сьомий рік війни... Олігархи розривають країну, цинічно і жорстоко. Долярчики бухають...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:34
Емоції після перегляду-підтверджую....
Напевно хвилин 10 після виходу з кінозалу з дружиною не перекинулись навіть фразою....
Через 10 хвилин дружина розродилась тирадою про блогерів які всюди рекламують різних там джентельменів(фільм який йде у нас паралельно з Черкасами) і жоден засранець не закликав(спонукав/підштовхував/рекомендував) переглянути Черкаси.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А може це ваші висновки і спостереження фріза не вірні?
Адже все що говорив перед виборами Порошенко - сьогодні актуалізувалось..
А як Гетьман може вести в бій - якщо перед боєм буде брехати?
От і виходить
Порошенко перевіряв з ким зможе не боятись за свою спину..
Результат виявився неочікуваним...
Але нарід тепер хай думає
Що краще
Вірити солодким обіцянкам чи тверезому розрахунку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:40
не хвилюйтесь...
хлопець віником себе обмахує
може нервує трішки... піраміда улюблена і викохана пропіарилась по усіх каналах.
засвітилась як лютий і страхітливий нищитель довірливих душ
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:51
Зміна уряду насторожує інвесторів
Західні інвестори побоюються, що українська влада вирішила змінити курс країни і припинити розпочаті реформи.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:52
Я теж, бо саме їй найбільше це на користь і ще- не дарма ж вони перед короновірусом раптово почали зміни до Конституції.
Вважаю, що все це завершиться новою експансією Росії.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:09
Ну его можно понять. Олигархи все надеются выторговать высокий курс, чтобы выгодно завести выручку. Для этого и митинги под НБУ собирали и т.д., а все никак. Вот и хотят зайти с другой стороны, запустив информационную обработку оленей, чтобы хоть те повысили курс и помогли им выгодно слиться. Просто бизнес, ничего личного.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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