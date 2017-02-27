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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:17
budivelnik написав: buratinyo написав:
Ваши наблюдения правильны. Но выводы пересмотрите.
Надо задать правильный вопрос: почему Петр Алексеевич сделал все, чтобы больше не стать президентом?
А може це ваші висновки і спостереження фріза не вірні?
Адже все що говорив перед виборами Порошенко - сьогодні актуалізувалось..
А як Гетьман може вести в бій - якщо перед боєм буде брехати?
От і виходить
Порошенко перевіряв з ким зможе не боятись за свою спину..
Результат виявився неочікуваним...
Але нарід тепер хай думає
Що краще
Вірити солодким обіцянкам чи тверезому розрахунку.
Порошенко і говорив???
Це в Україні якось по іншому називають.
Як можно в бій вести солдат, називая війну не війной?
Народ зробив правильні висновки. Ні брехні!!!!
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:20
buratinyo написав: budivelnik написав: buratinyo написав:
Ваши наблюдения правильны. Но выводы пересмотрите.
Надо задать правильный вопрос: почему Петр Алексеевич сделал все, чтобы больше не стать президентом?
А може це ваші висновки і спостереження фріза не вірні?
Адже все що говорив перед виборами Порошенко - сьогодні актуалізувалось..
А як Гетьман може вести в бій - якщо перед боєм буде брехати?
От і виходить
Порошенко перевіряв з ким зможе не боятись за свою спину..
Результат виявився неочікуваним...
Але нарід тепер хай думає
Що краще
Вірити солодким обіцянкам чи тверезому розрахунку.
Порошенко і говорив???
Це в Україні якось по іншому називають.
Як можно в бій вести солдат, називая війну не війной?
Народ зробив правильні висновки. Ні брехні!!!!
1 Порошенко називав це АТО
Зеленський назвав -бізнесом на крові і запевнив що для того щоб знищити цей бізнес - треба просто перестати стріляти
2 Порошенко називав Путіна - людиною яка зацікавлена у війні
Зеленський хотів просто подивитись в очі.і після того як подивився побачив що Путін хоче миру.
Питання
1 Хто був більш правий і чіткіше формулював свої думки(бачення)?
2 Що там з НІ Брехні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:24
Alex2006 написав:
Ну его можно понять. Олигархи все надеются выторговать высокий курс, чтобы выгодно завести выручку. Для этого и митинги под НБУ собирали и т.д., а все никак. Вот и хотят зайти с другой стороны, запустив информационную обработку оленей, чтобы хоть те повысили курс и помогли им выгодно слиться. Просто бизнес, ничего личного.
Есть в этом здравое зерно. Импортеры побеждают и не хотят высокого курса, а вернее народ обеднел в долларовом исчислении и не способен потреблять импорт в прежних количествах.
Но при этом экспорт в полной ж***. И виной здесь не курс доллара, а невыгодное соглашение с ЕС, подписанное Порошенко.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:29
buratinyo написав:
а невыгодное соглашение с ЕС, подписанное Порошенко.
Тільки ця невигідна умова дозволила наповнити скарбницю до 130 млрд грн....А вже потім уряд(перший)зеленських зменшив скарбницю до 12 млрд..
Тепер подивимось що буде робити другий уряд зеленських.
ПС
Я не здивуюсь коли через пів року в уряд запросять Яценюка. а ще через пів-Порошенко стане Премєром(досить не поганий вихід для Парламентсько-Президентської республіки)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:33
budivelnik написав: buratinyo написав:
Ваши наблюдения правильны. Но выводы пересмотрите.
Надо задать правильный вопрос: почему Петр Алексеевич сделал все, чтобы больше не стать президентом?
А може це ваші висновки і спостереження фріза не вірні?
Адже все що говорив перед виборами Порошенко - сьогодні актуалізувалось..
Говорить нужно было языком, понятным долярчикам (по образцу Трампа).
"Мародеров посадим, тарифы снизим, стрелять перестанем, олигархов раскулачим".
Главное - ничего конкретного.
Но в любом случае, раскрутка Зе была такая, что ему проиграл бы любой.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:35
budivelnik написав: buratinyo написав:
а невыгодное соглашение с ЕС, подписанное Порошенко.
Тільки ця невигідна умова дозволила наповнити скарбницю до 130 млрд грн....А вже потім уряд(перший)зеленських зменшив скарбницю до 12 млрд..
Тепер подивимось що буде робити другий уряд зеленських.
ПС
Я не здивуюсь коли через пів року в уряд запросять Яценюка. а ще через пів-Порошенко стане Премєром(досить не поганий вихід для Парламентсько-Президентської республіки)
Вообще-то про скрабниці можна згадувати, коли основні проблеми вирішені - війна закінчилась, землі втрачені повернуті, загиблі поховані, полонені повернуті, компенсація від агресора отримана.
А на фіга та скрабниця віртуальна, коли ворог бродить по рідній землі, а в країні не об'явлена мобілізація?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:36
buratinyo написав:
Но при этом экспорт в полной ж***.
Я сам всю жизнь живу за счет бизнеса на импортных операциях.
Но, её, это же очевидная вещь, будет хороший экспорт - будет хорошо всем.
Если у нас будет плохой экспорт, то будет плохой импорт, будет плохо всем по итогу.
Все эти вздохи на переводы заробитчан или на прочую второстепенную ерунду, просто попытка замылить глаза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:37
Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду.
Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу.
ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка.
Они тоже понятия не имееют, куда качнется.
Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были.
Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью.
Один день все доллар распродают, на следующий все покупают.
А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно.
В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят.
Интересно все же - куда качннется.
НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал.
Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу.
Хотя впечатление может быть ошибочно.
Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка.
А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит.
И информация не секретная.
Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться.
Читал сообщения форума выборочно, некогда было.
Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей).
Если, конечно, не пошутил.
Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара.
Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения.
Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил.
Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:39
buratinyo написав:
Но при этом экспорт в полной ж***. И виной здесь не курс доллара, а невыгодное соглашение с ЕС, подписанное Порошенко.
"Виной" здесь в основном торговая/транзитная война, развязанная против нас Россией и начатая еще при Януковиче. И еще масса обстоятельств, связанных с сырьевой структурой нашего экспорта.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43
orest написав:
А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Вітаю!
Шановний Оресте, які Ваши думки щодо курсу на ближайші 1-2 місяці? Дякую!
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