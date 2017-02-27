Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47

buratinyo написав: Игорь написав: Starikan написав: Весь знакомый бизнес харьковский находится сейчас на низком старте. Все ищут очередные объекты для инвестиций[/b], возможности для расширения в связи с появлением некоторых пока еще несильно больших дополнительных сумм денежных средств от сэкономленных затрат на топливо, газ, отопление и т.п. Даже если кризис мировой попытается добить Украину последствия будут для нас не такими жесткими как в 2014-2016 годах. Весь знакомый бизнес харьковский находится сейчас на низком старте. Все ищут очередные объекты для инвестиций[/b], возможности для расширения в связи с появлением некоторых пока еще несильно больших дополнительных сумм денежных средств от сэкономленных затрат на топливо, газ, отопление и т.п. Даже если кризис мировой попытается добить Украину последствия будут для нас не такими жесткими как в 2014-2016 годах.

Пусть маски шьют

Для интереса заглянул на tabletki.ua - масок нет ни в одной харьковской аптеке. Пусть маски шьютДля интереса заглянул на tabletki.ua - масок нет ни в одной харьковской аптеке.

никто из здесь скулящих не начнет шить. Все плохо, но ждем пока "сами предложат и сами все дадут" (c) никто из здесь скулящих не начнет шить. Все плохо, но ждем пока "сами предложат и сами все дадут" (c)

Довелось лицезреть поставщиков масок для частного заказчика. Приехали на встречу борзые волки (руки и морды в шрамах и порезах, носы у всех сломаны), маски привезли. Но у меня такое впечатление осталось, что эти ребята раньше курировали наркотраффик или отжимали заводы-пароходы, не меньше. Такие волки занимаются только высокодоходным бизнесом, где налоги не платят. А тут раз и на маски от коронавируса перешли.Говорят, что цена выросла на них раз в тридцать за пару месяцев. Но это загон. Так как есть легкодоступный товар-заменитель. И это, конечно же, самодельная маска.[/quote]Колеги по форуму в приват зараз тести на коронавірус пропонують... На день 8 березня! Не знаю чи є в них порізи на руках і чи зломлений ніс, але з головою явно великі проблеми!