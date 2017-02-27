Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:44
Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47
Довелось лицезреть поставщиков масок для частного заказчика. Приехали на встречу борзые волки (руки и морды в шрамах и порезах, носы у всех сломаны), маски привезли. Но у меня такое впечатление осталось, что эти ребята раньше курировали наркотраффик или отжимали заводы-пароходы, не меньше. Такие волки занимаются только высокодоходным бизнесом, где налоги не платят. А тут раз и на маски от коронавируса перешли.
Говорят, что цена выросла на них раз в тридцать за пару месяцев. Но это загон. Так как есть легкодоступный товар-заменитель. И это, конечно же, самодельная маска.[/quote]
Колеги по форуму в приват зараз тести на коронавірус пропонують... На день 8 березня! Не знаю чи є в них порізи на руках і чи зломлений ніс, але з головою явно великі проблеми!
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:54
Я люблю экспортные операции. Они всегда сложнее для планирования и поэтому мне интереснее. Но не имею против импорта ничего против. Хотя импорт чего-то вредного и неважного для государства для меня кажется не патриотичным занятием.
Поэтому вопросы экспорта всегда считаю первостепенными для государства, так как это, согласно классической экономической теории и теории Кейнса, формирует совокупный спрос на все стране не зависимо даже от грубых ошибок в вопросах налогообложения, которые регулярно появляются с приходом нового президента, правительства, и иногда даже туповатого министра. Совокупный спрос это движитель экономики, а внутреннего спроса всегда не хватает.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:55
Ну, не запрягли еще.
Мне 1000-ые еще не попадались.
Да и откуда, если я гривню из банкоматов получаю?
А вообще удобная купюра.
Еще бы 2500 сделали бы.
Для удобства валютных спекулянтов.
Чтобы пачка в гривне была по толщине такая же, как пачка долларов.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:59
Ага, поміняв вороватий менеджмент і призначив чесний!!! Прям тих, хто на одну зарплату буде старатися для держави!!!
Вчора вже екс-прем`єр відлетів за кордон до Португалії в компанії самого чесного бувшого мера Карплюка! Прям одні чесні і достойні! І як тут не пригадати характеристику з одного слова царської Росії, яку дав Володимир Даль! Прям до наших часів актуальна!
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