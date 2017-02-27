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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4099410041014102

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:44

  kluychkooleg написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.


Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47

  buratinyo написав:
  Игорь написав:
  Starikan написав:Весь знакомый бизнес харьковский находится сейчас на низком старте. Все ищут очередные объекты для инвестиций[/b], возможности для расширения в связи с появлением некоторых пока еще несильно больших дополнительных сумм денежных средств от сэкономленных затрат на топливо, газ, отопление и т.п. Даже если кризис мировой попытается добить Украину последствия будут для нас не такими жесткими как в 2014-2016 годах.

Пусть маски шьют :wink:
Для интереса заглянул на tabletki.ua - масок нет ни в одной харьковской аптеке.

никто из здесь скулящих не начнет шить. Все плохо, но ждем пока "сами предложат и сами все дадут" (c)

Довелось лицезреть поставщиков масок для частного заказчика. Приехали на встречу борзые волки (руки и морды в шрамах и порезах, носы у всех сломаны), маски привезли. Но у меня такое впечатление осталось, что эти ребята раньше курировали наркотраффик или отжимали заводы-пароходы, не меньше. Такие волки занимаются только высокодоходным бизнесом, где налоги не платят. А тут раз и на маски от коронавируса перешли. :mrgreen:

Говорят, что цена выросла на них раз в тридцать за пару месяцев. Но это загон. Так как есть легкодоступный товар-заменитель. И это, конечно же, самодельная маска.[/quote]
Колеги по форуму в приват зараз тести на коронавірус пропонують... На день 8 березня! Не знаю чи є в них порізи на руках і чи зломлений ніс, але з головою явно великі проблеми!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:54

  freeze написав:
  buratinyo написав:Но при этом экспорт в полной ж***.


Я сам всю жизнь живу за счет бизнеса на импортных операциях.
Но, её, это же очевидная вещь, будет хороший экспорт - будет хорошо всем.
Если у нас будет плохой экспорт, то будет плохой импорт, будет плохо всем по итогу.

Все эти вздохи на переводы заробитчан или на прочую второстепенную ерунду, просто попытка замылить глаза.

Я люблю экспортные операции. Они всегда сложнее для планирования и поэтому мне интереснее. Но не имею против импорта ничего против. Хотя импорт чего-то вредного и неважного для государства для меня кажется не патриотичным занятием.

Поэтому вопросы экспорта всегда считаю первостепенными для государства, так как это, согласно классической экономической теории и теории Кейнса, формирует совокупный спрос на все стране не зависимо даже от грубых ошибок в вопросах налогообложения, которые регулярно появляются с приходом нового президента, правительства, и иногда даже туповатого министра. Совокупный спрос это движитель экономики, а внутреннего спроса всегда не хватает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:55

  freeze написав:
  kluychkooleg написав:Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.


Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))


Ну, не запрягли еще.
Мне 1000-ые еще не попадались.
Да и откуда, если я гривню из банкоматов получаю?
А вообще удобная купюра.
Еще бы 2500 сделали бы.
Для удобства валютных спекулянтов.
Чтобы пачка в гривне была по толщине такая же, как пачка долларов.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:59

  komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...

Ага, поміняв вороватий менеджмент і призначив чесний!!! Прям тих, хто на одну зарплату буде старатися для держави!!!
Вчора вже екс-прем`єр відлетів за кордон до Португалії в компанії самого чесного бувшого мера Карплюка! Прям одні чесні і достойні! І як тут не пригадати характеристику з одного слова царської Росії, яку дав Володимир Даль! Прям до наших часів актуальна!
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