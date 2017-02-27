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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:44
kluychkooleg написав:
Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47
buratinyo написав: Игорь написав: Starikan написав:
Весь знакомый бизнес харьковский находится сейчас на низком старте. Все ищут очередные объекты для инвестиций[/b], возможности для расширения в связи с появлением некоторых пока еще несильно больших дополнительных сумм денежных средств от сэкономленных затрат на топливо, газ, отопление и т.п. Даже если кризис мировой попытается добить Украину последствия будут для нас не такими жесткими как в 2014-2016 годах.
Пусть маски шьют
Для интереса заглянул на tabletki.ua - масок нет ни в одной харьковской аптеке.
никто из здесь скулящих не начнет шить. Все плохо, но ждем пока "сами предложат и сами все дадут" (c)
Довелось лицезреть поставщиков масок для частного заказчика. Приехали на встречу борзые волки (руки и морды в шрамах и порезах, носы у всех сломаны), маски привезли. Но у меня такое впечатление осталось, что эти ребята раньше курировали наркотраффик или отжимали заводы-пароходы, не меньше. Такие волки занимаются только высокодоходным бизнесом, где налоги не платят. А тут раз и на маски от коронавируса перешли.
Говорят, что цена выросла на них раз в тридцать за пару месяцев. Но это загон. Так как есть легкодоступный товар-заменитель. И это, конечно же, самодельная маска.[/quote]
Колеги по форуму в приват зараз тести на коронавірус пропонують... На день 8 березня! Не знаю чи є в них порізи на руках і чи зломлений ніс, але з головою явно великі проблеми!
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:54
freeze написав: buratinyo написав:
Но при этом экспорт в полной ж***.
Я сам всю жизнь живу за счет бизнеса на импортных операциях.
Но, её, это же очевидная вещь, будет хороший экспорт - будет хорошо всем.
Если у нас будет плохой экспорт, то будет плохой импорт, будет плохо всем по итогу.
Все эти вздохи на переводы заробитчан или на прочую второстепенную ерунду, просто попытка замылить глаза.
Я люблю экспортные операции. Они всегда сложнее для планирования и поэтому мне интереснее. Но не имею против импорта ничего против. Хотя импорт чего-то вредного и неважного для государства для меня кажется не патриотичным занятием.
Поэтому вопросы экспорта всегда считаю первостепенными для государства, так как это, согласно классической экономической теории и теории Кейнса, формирует совокупный спрос на все в стране не зависимо даже от грубых ошибок в вопросах налогообложения, которые регулярно появляются с приходом нового президента, правительства, и иногда даже туповатого министра. Совокупный спрос это движитель экономики, а внутреннего спроса всегда не хватает.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Суб 07 бер, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:55
freeze написав: kluychkooleg написав:
Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Пытался вчера пополнить терминал новыми 1000-гривневыми купюрами аж в целом облуправлении Привата, но девочка-работница сказала, что у них терминалы не кушают 1000-гривневые купюры. Не, ну нормально такое )))
Ну, не запрягли еще.
Мне 1000-ые еще не попадались.
Да и откуда, если я гривню из банкоматов получаю?
А вообще удобная купюра.
Еще бы 2500 сделали бы.
Для удобства валютных спекулянтов.
Чтобы пачка в гривне была по толщине такая же, как пачка долларов.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:59
komp написав:
Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
Ага, поміняв вороватий менеджмент і призначив чесний!!! Прям тих, хто на одну зарплату буде старатися для держави!!!
Вчора вже екс-прем`єр відлетів за кордон до Португалії в компанії самого чесного бувшого мера Карплюка! Прям одні чесні і достойні! І як тут не пригадати характеристику з одного слова царської Росії, яку дав Володимир Даль! Прям до наших часів актуальна!
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:04
kluychkooleg написав:
Снимал вновь пришедшую гривню в банкомате Укрсиба - все 100 тысяч абсолютно новенькими 500-ками, прямо со станка.
Когда-то на этом основании выводы делали, но я не буду.
Доллары вон тоже такие выдают, хрустящие, липнущие друг к другу.
ПОВы стоят весь день на месте с курсом продажи значительно ниже (на 20 коппеек) финального курса Межбанка.
Они тоже понятия не имееют, куда качнется.
Ну да они на марже всегда заработают. Лишь бы клиенты в обе стороны были.
Межбанк уже задолбал всех своей непредсказуемостью.
Один день все доллар распродают, на следующий все покупают.
А надо было им в один день встретиться и все было бы ровно.
В ПОВ-ах пусто, никого. Народ цветочками и бухлом занят.
Интересно все же - куда качннется.
НБУ раскорячился - ниже 24,7 не пустил, выше 25 тоже из-зо всех сил останавливал.
Правда, впечатление, что не так жестко, как внизу.
Хотя впечатление может быть ошибочно.
Жаль, что на финансовом форуме нет оперативной информации с Межбанка.
А ведь организовать ее было, наверно, не сложно, он же не в вакууме проходит.
И информация не секретная.
Но, видимо, жаба давит свидетелей бесплатно делиться.
Читал сообщения форума выборочно, некогда было.
Вчера поразил резко изменивший взгляд (на 180 градусов) на перспективу курса Сомилитарк (не помню, как он пишется латиницей).
Если, конечно, не пошутил.
Ведь только пару дней назад он едко стебался на долларо-патриотами и предсказателями роста курса доллара.
Я не в упрек. Просто пытаюсь сам понять, куда пойдем. А тут такая резкая перемена настроения.
Ну то, что на форуме 90% при росте доллара стают пессимистами, а при падении - оптимистами, я уже заметил.
Но Сомилитарк до этого в любых обстоятельствах был оптимистом вроде.
Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:08
asti написав:
Пока наш экспорт не падает (а он не падает) обвала гривны быть не должно. Единственный фактор серьезно влияющий на курс - это выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и покупка ими валюты но и он во многом купирован тем, что покупать бумаги могут только банки
, а у нерезов в основном бумаги длинные которые банки не могут сильно скупать так как у банков нет длинного гривневого ресурса. Ну и кроме того доходности бумаг на вторичке уже сильно выросли и не у всех поднимется рука продать бумаги по такой доходности. Все будет зависеть от развития эпидемии//)
С выделенным не согласен. Покупать на вторичном рынке ОВГЗ может кто угодно. И юрлица, и физ лица. Это при первичном размещении покупать могут только первичные дилеры, а это исключительно банки.
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buratinyo
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:12
GDV29 написав: orest написав:
А що я пропустив? Куди трактори з поля ділися? Сіяти-садити вже не будемо? Від 23 уже різко на 56? Друзі па 30 і 40, ви уже не страшні і не модні. Від сьогодні тренд - все що після 56))))))))
Вітаю!
Шановний Оресте, які Ваши думки щодо курсу на ближайші 1-2 місяці? Дякую!
Дихання в коридорі 24-25 видається мені найбільш імовірним. Якщо без серйозних форсмажорів. Хоча, може і повернемося ще і до рівнів мого річного прогнозу, озвученого в кінці грудня (не раніше кінця квітня).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:15
А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх?
Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей?
Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 07 бер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:17
orest написав:
Дихання в коридорі 24-25 видається мені найбільш імовірним. Якщо без серйозних форсмажорів. Хоча, може і повернемося ще і до рівнів мого річного прогнозу, озвученого в кінці грудня (не раніше кінця квітня).
А как найти этот прогноз?
Может написали бы уже цифру (уровень)?
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