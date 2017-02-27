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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4101410241034104>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 344
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
17%
57
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:22

  orest написав:
  freeze написав:
  flyman написав:Лише минулого року не чаділи торфяники під Києвом.
А так що року 30+ кожного року можна бачити тижнями від травня до вересня.


30+ мы переживём, а вот если температурный лаг, неожиданно проявившийся этой зимой перенесётся на всё лето, тот тут уже 40+ переживут не все, я уже не говорю про разные урожаи.

Що до курсу, авторитетні, успішні майстри ТА стверджують, що для спрацювання фігури перевернуті голова-плечі, курс КУПІВЛІ на МБ має перейти 25,10. Тобі дуже імовірний рух на розмір голови - десь до 26,8-27. Якщо не дійде, чи плече сильно деформується в сторону - вертаємось до 24,3-24,1.
Це все вкладається і в два найімовірніші фундаментальні сценарії. Спостерігаємо.

Вітаю, пане Орест, ... по згаданому вами паттерну (перевернутий ГіП), дійсно, ціль 27 :roll: даний паттерн розворотний, але крім руху ціни також варто враховувати важливу умову => ми повинні були спостерігати просідання об'ємів торгів на закінченні формування фігури, що повинно було свідчити про слабшання ведмедів, а на пробої (25,1) повинен бути різкий ріст об'ємів, тренд ламається на сильному підскокові об'ємів від биків і відповідно впавшою пропозицією від ведмедів, ... наприклад, на МБ маємо виконання цієї важливої умови? :wink:

а на рахунок правого плеча, поки виглядає під сценарій, але може бути хибний пробій фігури, т.я. в діапазоні 25,2-25,4 у нас сильний фібо рівень та нисхідна трендова лінія ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Суб 07 бер, 2020 23:31, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:22

freeze

Макаронники засрали своим вирусом и безалаберностью уже весь мир. Подавляющее большинство первых случаев заражения в большинстве стран это отдохнувшие в Италии.

https://www.youtube.com/watch?v=biWlaWY ... e=youtu.be :wink:

По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера.

Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.

Вслед за коронавирусом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить песец..
:mrgreen:

Кстати, особо пугает китовая диарея.... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
После старого Привата Уважуха к Монобанку.
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дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:27

  kluychkooleg написав:А кто-нибудь может объяснить, почему 5-го числа летели стремительно вниз, а 6-го стремительно вверх?
Почему 5-го было намного больше продавцов, а 6-го намного больше покупателей?
Должно же быть этому какое-то рациональное объяснение.

Пятого грн зміцнювалася, спекулянти і експортери спішили продати. НБУ викупив забагато, спровокувавши дефіцит шостого (далеко не вперше). Плюс шостого вийшла на мб грн з погашення ОВДП. Ну і шпекулянти не спішили продавати те, що стрімко дорожчає.
viewtopic.php?p=4829876#p4829876 прогноз :oops:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ливан объявил дефолт

Падение экспорта в Китае составило 18,2% за 2 первых месяца в сравнении с аналогичных периодом прошлого года
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:36

orest Дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Corpocrator написав:Ливан объявил дефолт

Падение экспорта в Китае составило 18,2% за 2 первых месяца в сравнении с аналогичных периодом прошлого года


А у нас тут много шутников, просморкаемся и вся ерунда.
Может кто то в действительности не понял
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43

  Delta7 написав:
  apostol написав:Інтерв'ю Зеленського Блумбергу

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".

УП заметно переделали статью из Bloomberg


Да в оригинале есть весьма неожиданный пассаж от лица Зеленского:

And he had a warning for the central bank, whose independence he said he supports while complaining that it maintains the region’s highest borrowing costs.

Т.е. планирует таки менять руководство НБУ, аргументы уже заготовил, - высокая стоимость кредитных ресурсов.

Ну так себе аргумент, конечно, в стране где судами рулят в ручном режиме, дешёвые кредиты возможны, но недолго и только за счёт бюджета.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56

Директор ГБР, ио, будущий возможный генпрокурор гоняет соросят не по детски )))

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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Лебедь-то прилетел


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После старого Привата Уважуха к Монобанку.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:02

Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian

цитата из статейки - professor blamed the political class for Lebanon’s predicament, accusing it of decades of corruption. The crisis “is the creation of a failed and criminal political class that has lied and robbed for more than 30 years
Прямо как у нас. Вспоминается сразу Яресько, прости господи, про то как она нас "спасала" в 15м)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
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