"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю". Зеленського Блумбергу

Да в оригинале есть весьма неожиданный пассаж от лица Зеленского:And he had a warning for the central bank, whose independence he said he supports while complaining that it maintains the region’s highest borrowing costs.Т.е. планирует таки менять руководство НБУ, аргументы уже заготовил, - высокая стоимость кредитных ресурсов.Ну так себе аргумент, конечно, в стране где судами рулят в ручном режиме, дешёвые кредиты возможны, но недолго и только за счёт бюджета.